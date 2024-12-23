1306 أيام دون عمل.. سر حالة زيدان "الفريدة" في عالم كرة القدم

ما خطة زيزو؟

يرفض الفرنسي زين الدين زيدان كل العروض التدريبية التي تصله، منذ مغادرة ريال مدريد في مايو 2021، ليبقى بعيدًا عن مقاعد البدلاء لمدة 1306 أيام.

زيدان حالة فريدة في عالم كرة القدم، فهو مدرب ناجح قضى أكثر من 3 سنوات "دون عمل"، كما لو أنه تخلى بصمت عن مهنة وصل فيها إلى الكمال.

وخلال ولايتين مع ريال مدريد (2016 - 2018) و(2019 - 2021) فاز بـ11 لقبًا: "الدوري الإسباني (2)، كأس السوبر الإسباني (2)، دوري أبطال أوروبا (3)، كأس السوبر الأوروبي (2)، وكأس العالم للأندية (2)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن "زيزو اختفى رغم تلقيه عروضًا من مانشستر يونايتد ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، وكذلك بعض أفضل المنتخبات في العالم".

وأضافت: "يرد دائمًا بنفس الجواب: (لا، شكرًا)، مكتفيًا بالإقامة في مدريد والاهتمام بمسيرة أبنائه، لكن هذا لا يعني أنه لن يعود للتدريب مجددًا، لديه أفكار واضحة للغاية، تتمحور فقط حول مشروعين: ريال مدريد والمنتخب الفرنسي. إنها مسألة ولاء".

وختمت: "مشروع (خارق أو مختلف) قد يجعله يُعيد النظر في أفكاره، لكن حتى الآن لم يظهر هذا المشروع"، مع العلم أنه بعيد تمامًا عن العودة إلى ريال مدريد أو قيادة فرنسا في الفترة القريبة المقبلة.