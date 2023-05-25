عمل خيري يتحول لخروج عن النص .. عقوبة صادمة على النصر بشأن ديربي الشباب

اللقطة بطلها أندرسون تاليسكا ومشجع، لكن لجنة الانضباط غلطت العقوبة لتكرار الواقعة!

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الجمعة، قراراتها بشأن أحداث الجولة الـ28 من دوري روشن.

الجولة شهدت ديربي النصر والشباب، والذي حسمه العالمي لصالحه بثلاثية، بعدما كان متأخرًا بهدفين في الشوط الأول.

وقررت اللجنة تغريم النصر 17500 ريال في قرار غير قابل للاستئناف، في ظل قيام جماهيره بإلقاء علبة مياة واحدة داخل أرض الملعب، موضحة تغليظ العقوبة لكون الجماهير كررت فعلتها للمرة الثانية خلال الموسم الجاري، ليعلق الجمهور ساخرًا: "أغلى علبة مياة في العالم!".

المثير في الأمر أن علبة المياة التي ألقاها الجمهور تجاه أرض الملعب، في الأساس كانت من مشجع للعالمي للاعبه البرازيلي أندرسون تاليسكا، والذي كان متجهًا تجاه دكة فريقه بالفعل لشرب المياة، بحسب الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما قررت اللجنة أيضًا تغريم خالد الغنيمان؛ مدير فريق النصر، عشرة آلاف ريال، في قرار غير قابل للاستئناف، نظرًا لتعرضه للطرد المباشر في اللقاء.

جدير بالذكر أن النصر يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 63 نقطة مبتعدًا عن الصدارة بثلاث نقاط، فيما يحل الشباب ثالثًا بـ53 نقطة.