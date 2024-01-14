"عمل بلا كلل" .. ريال بيتيس يكشف عن سبب رحيل بلاينز للاتحاد

تعرف على سر رحيل بلانيز من ريال بيتيس

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كشف رامون ألاركون الرئيس التنفيذي لنادي ريال بيتيس الإسباني، عن سبب رحيل رامون بلاينز إلى نادي الاتحاد، خلال الفترة الماضية، ليتولى منصب المدير الرياضي بالعميد.

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وأعلن نادي الاتحاد منذ أيام، عن التعاقد مع بلاينز، من أجل تولي منصب المدير الرياضي للنادي، ليعمل مع المدرب الأرجنتيني مارسيلو جاياردو.

وقال ألاركون خلال تصريحات نقلتها "فوتبول إسبانيا": "رحل رامون بلاينز، الذي منذ وصوله عمل بلا كلل، ولكن العرض الكبير الذي وصل له من السعودية تسبب في رحيله".

وأضاف: "كان على رامون بلاينز أن يقبل العرض الذي وصل له من السعودية، لأسباب اقتصادية وعائلية".

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وسافرت بعثة نادي الاتحاد إلى دبي اليوم الأحد، من أجل الانتظام في معسكر إعدادي، خلال فترة التوقف الحالية، التي تشهد مشاركة المنتخب السعودي في كأس أمم آسيا 2023.

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