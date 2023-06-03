عملية جراحية وأسباب أخرى .. خصم خاص لريال مدريد على صفقة جود بيلينجهام!

النادي الملكي سيستفيد من عدة أمور في الصفقة المنتظرة.

كشف الصحفي الألماني الشهير كريستيان فالك عن تفاصيل جديدة تخص عملية انتقال وسط الملعب الإنجليزي جود بيلينجهام إلى صفوف ريال مدريد في الصيف.

جاء هذا في مقال نشره عبر "كوت أوفسايد"، وأكد خلاله أن بوروسيا دورتموند لن يتمكن من الحصول على القيمة التي كان يأمل أن يحصل عليها مقابل الصفقة، حيث أراد بيعه مقابل 150 مليون يورو.

بدلًا من ذلك ستتم الصفقة مقابل حوالي 100 مليون يورو فقط كمبلغ ثابت، وأمامهم سيكون هناك 20 مليونًا كمتغيرات يتم دفعها لاحقًا.

وأوضح فالك: "بدلًا من كسر الرقم الخاص برحيل عثمان ديمبيلي إلى برشلونة فبوروسيا دورتموند سيحصل على مبلغ أقل، لأن عقده لا يتبقى به إلا عامين فقط، بالإضافة إلى ذلك فاللاعب سيخضع لعملية جراحية في الركبة في الأيام المقبلة".

جدير بالذكر أن بيلينجهام كان مطلوبًا أيضًا في صفوف مانشستر سيتي وليفربول، لكن اللاعب اختار اللعب لصالح ريال مدريد بنهاية المطاف، وتجري حاليًا المفاوضات مع بوروسيا دورتموند على عملية البيع.