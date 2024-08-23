عملاق فرنسا في ورطة كبرى .. ليون يعرض جميع لاعبيه للبيع!

"سنقبل أي عرض بيع مهما كان اسم اللاعب"

قبل 8 أيام فقط من انتهاء سوق الانتقالات الصيفية في أوروبا، تجد إدارة نادي ليون الفرنسي نفسها في مأزق، قد يضطرها إلى تضحية كبرى.

ونشرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، تقريرًا أكدت خلاله أن ليون الآن في "وضع خطير"، لدرجة أن الإدارة أبلغت جميع لاعبي الفريق بأنهم معروضون للبيع، مهما كان اسم اللاعب.

الأمر يعود إلى حاجة النادي لتسوية أوضاعه المالية مع قوانين اللعب المالي النظيف، حيث أنفق النادي 134 مليون يورو لإبرام عدة صفقات صيفية، بينما لم يجن أرباح أكثر من 34 مليونًا، وهو ما يجعله مطالبًا في أسرع وقت ببيع صفقات تقارب حد الـ100 مليون يورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأبرم ليون عدة صفقات قوية هذا الصيف، حيث تعاقد مع 8 لاعبين وهم: موسى نياكاتي (32 مليون يورو)، إرنست نوواما (28.50 مليون يورو)، أوريل مانجالا (23.40 مليون يورو)، جيورجيس ميكاوتادزي (18.50 مليون يورو)، سعيد بن رحمة (14.40 مليون يورو)، أبنر فينيسيوس (8 ملايين يورو)، ماما بالدي (6 ملايين يورو)، دويه كاليتا-كار (3.50 مليون يورو).

وبحسب "ليكيب"، وعد مالك النادي، جون تيكستور، الهيئة المالية المسؤولة عن مراقبة حسابات أندية كرة القدم الاحترافية في فرنسا، بتحقيق مبيعات بقيمة 100 مليون يورو، خلال الأيام الثمانية المقبلة ولن يكون أمامه سوى بيع عدد من لاعبيه لتحقيق التوازن بين الإنفاق والعائدات.

ويستعد ليون لخوض مباراته الثانية في الدوري الفرنسي الممتاز، عندما يلتقي مساء غدٍ السبت أمام نظيره موناكو، بعدما أحزن جماهيره في انطلاقة المسابقة قبل أسبوع بخسارة قاسية أمام رين (3-0).