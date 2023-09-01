عملاق أوروبا يقتحم صفقة كانسيلو وبرشلونة يبدأ بيع قمصانه!

جنون الساعات الأخيرة من الميركاتو

يبدو أن صفقة جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي ستكون أكثر إثارة في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية 2023.

برشلونة هو النادي الذي ظهر في السوق يرغب في الحصول على اللاعب بشدة، طوال الوقت لكن الأزمة المالية التى يمر بها النادي الإسباني عطلت الصفقة حتى هذه اللحظة.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن صفقة جواو كانسيلو مع برشلونة لم تتم رسميًا حتى الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين البرسا ومانشستر سيتي، مؤخرًا ظهر بايرن ميونخ كمنافس في سباق التعاقد مع الظهير البرتغالي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعلى الرغم من ذلك، يبيع النادي الكتالوني قميص جواو كانسيلو على موقعه الإلكتروني، القميص لا يروج له ولا يسهل العثور عليه، ولكن عند البحث في محرك بيع النادي عبر الإنترنت باسم الظهير البرتغالي، يظهر قميص يحمل اسم جواو كانسيلو كمرجع في نتائج البحث، وبسعر 134.99 يورو.

كانسيلو لعب النصف الثاني من الموسم الماضي معارًا بقميص بايرن ميونخ، وحقق مع الفريق لقب الدوري الألماني، قبل أن يعود إلى مانشستر سيتي من جديد.

وذكر الإعلامي الإسباني "توني خوانمارتي" أن بايرن ميونخ أجرى اتصالًا لمعرفة موقف اللاعب، من العودة إلى بافاريا.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا واثق من رحيله خلال الساعات القادمة، حتى لو لم يتمكن برشلونة من إكمال الصفقة.