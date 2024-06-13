عملاقان إنجليزيان يتناطحان على هدف ريال مدريد.. والملكي يترقب!

الموهبة الفرنسية يدرك أن عمالقة أوروبا يراقبونه..

ينتظر ريال مدريد نتائج صراع كل من مانشستر يونايتد وليفربول على ضم هدفه الأبرز حاليًا في سوق الانتقالات على مستوى مركز قلب الدفاع، الدولي الفرنسي ليني يورو.

يورو قد تصل قيمة صفقته إلى 100 مليون يورو وفق ما يفترض أن يعرضه العملاقان الإنجليزيان، لكن هذا قد لا يكون العنصر الأهم في تحديد وجهته.

اللاعب يفضل الانتقال إلى ريال مدريد وفقًا لصحيفة "ذا أثليتك" وفي وقت سابق كان قد تم إصدار ما يشبه التعليمات له من قبل إدارة الملكي بالتريث وعدم الرحيل لحين إنهاء النادي الملكي كل إجراءات التعاقد معه.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

سيتعين على كل من مانشستر يونايتد وليفربول التحرك بنشاط أكبر من أجل إقناع يورو بتغيير وجهته الافتراضية التي على الأرجح ستكون ريال مدريد.

كما يأتي هذا في أعقاب الخبر السعيد الذي زفه رئيس نادي ليل أوليفييه ليتانج الأربعاء، حين قال إن كلًا من ليني يورو وجوناثان ديفيد يمكنهما الرحيل هذا الصيف عن ليل.