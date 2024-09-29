عمر مرموش ضد هولشتاين كيل | ليته كتب هذا التاريخ في بريمييرليج .. "فخر العرب الجديد" يهز عرش صلاح ومحرز!

القناص المصري يقود فرانكفورت لاكتساح هولشتاين كيل برباعية..

يواصل المصري عمر مرموش، نجم فريق آينتراخت فرانكفورت، نثر سحره في الملاعب الألمانية، بآداء جديد ولا أروع في مباراة هولشتاين كيل، حيث مارس دور البطولة في قيادة فريقه لاقتناص النقاط الثلاث، محافظًا على قطاره التهديفي سائرًا للمباراة الرابعة على التوالي.

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وعاد آينتراخت فرانكفورت من رحلة ملعب هولشتاين، باقتناص النقاط الثلاث، بعد فوز عريض بنتيجة (4-2)، في مباراة الجولة الخامسة، لينتزع وصافة (البوندسليجا)، برصيد 12 نقطة، مبتعدًا بفارق نقطة وحيدة عن بايرن ميونخ.

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وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء عمر مرموش في مباراة كيل وفرانكفورت بالدوري الألماني..

فخر العرب الجديد

لطالما شهد لقب "فخر العرب"، سجالًا بين الجماهير، وخاصة المصرية والجزائرية، حول الفارس الذي يستحق اللقب، في رحلته بالملاعب الأوروبية، بين نجم ليفربول، محمد صلاح، ورياض محرز، إبان مسيرته مع مانشستر سيتي، قبل انتقاله إلى صفوف الأهلي، في صيف 2023.

اليوم، يثبت عمر مرموش من جديد، أنه يستحق مكانًا في ذلك السباق، حيث يواصل خطف الأنظار بين جماهير فريقه آينتراخت فرانكفورت، منذ بداية الموسم الجاري.

لنبدأ بالحديث عن أداء مرموش في مباراة هولشتاين، والتي استحق عليها تقييمًا (10/10)، بعدما ساهم في أهداف فريقه كافة، حيث سجل الهدفين الثاني والثالث، في الدقيقتين 25 و65، كما صنع تمريرتين حاسمتين، سجل منها ماتانوفيتش وتوتا، الهدفين الأول والرابع في الدقيقتين 47 و74.

وبخلاف مساهماته التهديفية، فقد وجه المصري، صاحب الـ25 عامًا، 6 تسديدات على المرمى، وواحدة تم قطعها، فيما صنع 4 تمريرات مفتاحية، وقدم فرصة محققة، كما وجه 13 تمريرة صحيحة، بنسبة 87% من إجمالي تمريراته.

وأذهل مرموش جماهير فرانكفورت، بتحركاته الرائعة وانتشاره في مختلف أنحاء الملعب، ومهارته في المراوغة، حيث حقق مراوغتين ناجحتين من أصل ثلاثة، فضلًا عن كثرة محاولاته الهجومية، بإرسال 12 كرة عرضية منها 4 كرات ناجحة.

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لن يبقى طويلًا مع فرانكفورت

ورغم خوضه لثاني مواسمه فقط مع آينتراخت فرانكفورت، وارتباطه بعقد حتى صيف 2027، إلا أن استمرار مرموش على هذا الأداء، يؤكد أنه لن يبقى طويلًا مع الفريق الذي لم يسبق له الفوز بالدوري الألماني سوى مرة واحدة، في موسم 1958-59.

وغاب مرموش عن التسجيل في (البوندسليجا)، خلال المباراة الأولى فقط، قبل أن يحقق سلسلة تهديفية رائعة، على مدار 4 جولات - حتى الآن - حيث سجل هدفًا وصنع آخر أمام هوفنهايم، وأحرز هدفين في فولفسبورج، كما هز شباك بوروسيا مونشنجلادباخ، لتصبح حصيله بعد مباراة اليوم، 6 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 5 مباريات بالدوري.

وحقق عمر مرموش رقمًا قياسيًا جديدًا، كأول لاعب في تاريخ فرانكفورت يسجل 6 أهداف في أولى 5 مباريات بالدوري الألماني، منذ باشيرو سالو بموسم 1999-2000، ليتصدر جدول هدافي البوندسليجا، متفوقًا على هاري كين، هداف بايرن ميونخ، صاحب الأهداف الخمسة.

والحقيقة أن تألق مرموش ليس مفاجأة هذا الموسم فقط، بل إن مرموش يواصل وضع بصمته كأحد أبرز أسلحة فرانكفورت، منذ الموسم الماضي، بعدما سجل 17 هدفًا وصنع 6 تمريرات حاسمة في 41 مباراة بكافة المسابقات، ووقع 4 أهداف منها في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وارتبط اسم مرموش بوجود صراع إنجليزي على التعاقد معه، خلال موسم الميركاتو الصيفي الماضي، بين آرسنال وليفربول، قبل أن يقرر البقاء مع فرانكفورت، لتصبح الجماهير على أمل مشاهدة موسم لا ينسى لـ(الفرعون المصري).