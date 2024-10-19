ضحية جديدة والعُنف أوقف خطورته .. عمر مرموش يواصل التهديف والتألق بلقاء فرانكفورت وباير ليفكوزن

ماذا قدم عمر مرموش ضد باير ليفركوزن؟

واصل النجم المصري عمر مرموش في تقديم العروض القوية مع فريقه آينتراخت فرانكفورت، وذلك خلال مباراته ضد باير ليفركوزن، بالجولة السابعة ضمن منافسات الدوري الألماني.

وسجل مرموش هدف فرانكفورت الوحيد في المباراة، بالخسارة التي تلقاها فريقه بهدفين لهدف، ورغم ذلك كان أبرز لاعبي فريقه.

هدف رائع .. والعُنف يوقف مرموش

أطلق مرموش تسديدة صاروخية بالدقيقة 12 من زمن اللقاء، جاءت من خارج منطقة الجزاء، لترتطم بالقائم الأيسر لحارس باير ليفركوزن وترفض تسكن الشباك.

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ونجح عمر مرموش في الحصول على ركلة جزاء، بعد عرقلته من جانب مدافع ليفركوزن داخل منطقة الجزاء، حيث عاد الحكم إلى تقنية VAR واكتشف أحقيته في الحصول على الركلة.

وقام مرموش بتنفيذ ركلة الجزاء، حيث سددها على يمين حارس باير ليفركوزن، مُعلنا تقدم فرانكفورت بالهدف الأول بالدقيقة 16 من عمر المباراة.

ولجأ نجوم ليفركوزن إلى استخدام اللعب الخشن والعنف ضد مرموش، من أجل إيقاف خطورته، وهو ما نجحوا فيه بالفعل، حيث حدّوا من خطورته فيما تبقى من الموسم.

ضحية جديدة .. وأرقام مُبهرة لمرموش

وأضاف مرموش اسم باير ليفركوزن إلى قائمة ضحاياه، ليصبح عدد الأندية التي سجل فيها بالدوري الألماني هو 27 فريقًا.

وأصبح عمر مرموش أول لاعب في فرانكفورت يُسجل في 6 مباريات متتالية في تاريخ الدوري الألماني، منذ عام 1993.

ويتصدر النجم المصري قائمة أكثر اللاعبين مساهمة في الدوري الألماني الموسم الحالي، برصيد 13 مساهمة، كما أنه يتصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 9 أهداف، بفارق 4 أهداف عن هاري كين مهاجم بايرن ميونخ وأندريج كراماريتش لاعب هوفنهايم.