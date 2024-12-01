يُزاحم كبار أوروبا .. برشلونة يراقب عمر مرموش ويفاضل بينه وبين إرلينج هالاند!

هل ينتقل النجم المصري إلى برشلونة؟

بدأ برشلونة الإسباني في مراقبة النجم المصري عمر مرموش، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لينضم إلى أكبر الأندية الأوروبية التي تسعى لضمه.

ويقدم مرموش موسمًا استثنائيًا، إذ سجل 15 هدفًا وصنع 11 لتصبح مساهماته التهديفية 26 مساهمة في 18 مباراة في جميع البطولات مع فرانكفورت الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن أن برشلونة كان حاضرًا في مباراة ميتيلاند الدنماركي وآينتراخت فرانكفورت بالدوري الأوروبي، لمراقبة عمر مرموش.

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وأوضحت الصحيفة أن جوان لابورتا رئيس برشلونة، يُخطط لعودة الفريق إلى ملعب كامب نو، والاستعداد لانتخابات رئاسة البلوجرانا في عام 2026، كما يهدف لإبرام صفقة كبيرة تُهج الجماهير.

وأضافت الصحيفة أن لابورتا يبحث عن مهاجم يحل محل النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي "37 عامًا" الموسم المقبل، رغم مستواه المميز حاليًا، ليكون عمر مرموش أحد المرشحين لهذا الأمر.

ويتواجد مرموش في قائمة المرشحين للانضمام إلى برشلونة، رفقة إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي وفيكتور جيوكيريس مهاجم سبورتنج لشبونة، ولكن النجم المصري هو الأنسب لأنه الخيار الأقل تكلفة بين المرشحين، في ظل الأوضاع المالية غير الجيدة للنادي الكتالوني، وفقًا لما أشارت له الصحيفة.

وأكدت وسائل إعلام دانماركية، على أن برشلونة حضر مباراة ميتيلاند ضد فرانكفورت، التي سجل فيها مرموش هدفًا من ركلة جزاء، بجانب مندوبين آخرين من أندية مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتوتنهام، وليستر سيتي، وبوروسيا مونشنجلادباخ وفياريال وكولن.

وينتهي عقد مرموش مع آينتراخت فرانكفورتفي عام 2027، وتترقب الأندية الأوروبية الكبرى التي تراقبه، للتعاقد معه في الصيف المقبل عن طريق ناديه.