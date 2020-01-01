فيديو | خربين يُوجه اتهامًا خطيرًا لمعلول، ويؤكد: لن ألعب للمنتخب في وجوده

لاعب الهلال يفتح النار على مدرب منتخب سوريا

وجه عمر خربين نجم الهلال اتهامات خطيرة لنبيل معلول المدير الفني للمنتخب السوري، مؤكدًا أنه لن يرتدي قميص نسور قاسيون في ظل وجود المدرب التونسي على رأس الجهاز الفني.

كان نبيل معلول قد طرد خربين من معسكر المنتخب السوري الذي أقيم في فترة التوقف الدولي الأخيرة في دبي، وقد قال عساف خليفة المدير الإداري للمنتخب أن الخلاف بين الرجلين سببه تخطي اللاعب لحدوده وتدخله في الجوانب الفنية التي لا تخص سوى المدرب.

خربين وخلال تصريحات نارية لبرنامج 90 دقيقة المذاع عبر فضائية سما السورية أكد أن معلول لا يُقدم أي إضافة للمنتخب أو اللاعبين.

المزيد من الفرق

مضيفًا "لم أتحدث أبدًا عن أي خلاف حدث سابقًا، لكني سأتحدث الآن نتيجة اللغط الكبير المنتشر، لقد سبق وتحدثت مع المدرب وسألته عن سبب استبعادي من المنتخب فأجابني أنها أمور متراكمة، منها أنني طلبت ثلج في المعسكر وأنني طلبت من المدرب المساعد اللعب خلف المهاجم".

الكشف عن قائمة جول 50: أفضل 50 لاعب كرة قدم في العالم

أضاف "أوضحت له أنني مجرد أقترح ولا أفرض رأيي في المنتخب، وقد أبلغني أنه استاء من تصريحات المدير الإداري حول سبب الخلاف وقد اندهشت من رأيه هذا، وأبلغته أنه من غير المنطقي أن يتحدث المدير الإداري دون إذن المدرب".

تابع خربين "معلول لم يحترمني أبدًا، كان الأفضل أن يتحدث معي مباشرة، والغريب عدم حديث أي مسؤول معي حول الأمر، حتى رئيس الاتحاد السوري كان متواجد في نفس الفندق ولم يُبلغني بالقرار أو يتحدث معي عنه".

"أبلغت المدرب معلول أنني لن أنضم للمنتخب أبدًا طالما هو موجود، لأنني لم أجد منه أي شيء إيجابي تجاهي أو تجاه المنتخب، هل هناك مدرب يشتم اللاعبين بأمهاتهم؟ ولا يشتم كل اللاعبين بل فقط الصغار منهم، لا يستطيع شتمي أنا وبعض اللاعبين لكنه يفعل مع لاعبين آخرين".