عمر خربين: لم نحسم الدوري وعلينا حسم باقي المباريات

المهاجم السوري يتحدث عن الفوز على العدالة برباعية.

عبر السوري عمر خربين، مهاجم فريق نادي الهلال، عن سعادته بفوز فريقه على العدالة، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم السبت، مشيرًا إلى أن الفوز كان مهمًا في طريق التتويج بلقب الدوري.

الهلال حقق الفوز على العدالة بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة 25، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

المزيد من الفرق

خربين قال خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "الحمد لله على الفوز، مباراة مهمة للتتويج بالدوري، ونسعى لتحقيق الفوز في باقي المباريات للتتويج، وأهم شيء هو تحقيق الانتصار".

المهاجم السوري تابع: "المدرب لوشيسكو منذ بداية الدوري وهو يقوم بالتدوير بين اللاعبين، والحمد لله الفريق يظهر دائمًا بروح واحدة".

فيديو | في ليلة سالم الدوسري .. الهلال يهزم العدالة برباعية مقنعة

وتحدث خربين عن المستوى الذي قدمه لاعبي الهلال، حيث قال: "اليوم لم نبذل جهدًا كبيرًا بسبب التسجيل في البداية، وهو الأمر الذي سهل علينا المباراة".

واختتم عمر خربين تصريحاته قائلًا: "علينا أن ننهي المباريات المقبلة بالفوز، وحتى الآن لم نتوج باللقب، وعلينا حسم المباريات المقبلة للتويج".

عمر خربين - لاعب #الهلال:

كل فريقنا "روح واحدة".. وإلى الآن لم نتوّج بالدوري.. وهذه قصة "حجرة-ورقة-مقص".#الهلال_العدالة pic.twitter.com/zhwtD88Gk6 — القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) August 15, 2020

عمر خربين شارك بديلًا للإيطالي سيباستيان جيوفينكو بالدقيقة 72، واستطاع أن يسجل الهدف الرابع عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.