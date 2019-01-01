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كأس آسيا

عمر باخشوين : نحتاج إلى صناعة مهاجمين جُدد للمنتخب السعودي

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تعرض المنتخب السعودي للهزيمة بهدف مقابل لا شيء أمام المنتخب الياباني

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تطرق عمر باخشوين مساعد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم، للأزمة التي عانت منها الكرة السعودية في مباراة اليابان بدور الـ16 من منافسات كأس آسيا 2019.

وتعرض المنتخب السعودي للهزيمة بهدف مقابل لا شيء أمام المنتخب الياباني، لينتهي مشوار الأخضر مبكراً في البطولة القارية.

باخشوين قال في تصريحات صحفية أن الكرة السعودية تحتاج إلى صناعة مهاجمين جدد خلال الفترة المقبلة".

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 وواصل المسؤول السعودي :  الكرة السعودية بحاجة إلى صناعة مهاجمين جدد وهذا يتطلب بعض الوقت، لدينا مجموعة مميزة في الفئات السنية سنعمل على صقل موهبتهم وتطويرهم خلال الفترة المقبلة.

وأكمل باخشوين : " سيطرنا على مباراتنا أمام اليابان، ولكننا افتقدنا المهاجم الصريح والهداف، وهذا ما يفتقده الأخضر حاليا، وسنعود إلى الرياض لمعالجة الأخطاء وتعزيز الإيجابيات، التي حصلت".

وأنهى تصريحاته : "لدينا منتخب شاب، وأمامنا فترة طويلة تسبق تصفيات كأس آسيا، وكأس العالم وخلالها سنعمل على تصحيح الأوضاع الفنية وكان الأخضر قد ودع نهائيات كأس آسيا في الإمارات عقب الخسارة أمام اليابان 0/ 1".

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