عمر السومة يكشف عن موقفه من العودة للأهلي .. ويفسر "لخبطة" الاتحاد

تعرف على رأي النجم السوري في سقوط الاتحاد

كشف النجم السوري عمر السومة لاعب العربي القطري، عن موقفه من العودة مرة أخرى إلى النادي الأهلي، متحدثًا عن سبب سقوط الاتحاد الموسم الماضي 2023-24، بعد تتويجه بلقب دوري روشن في الموسم الذي يسبقه.

وقال السومة خلال حواره مع صحيفة "الرياضية": "إذا عرض عليّ منصبًا داخل الأهلي سأعود دون تردد لأنه بيتي، وأنا رهن إشارة أي مسؤول أو إدارة تطلبني، فالأهلي فوق مصلحتي الشخصية رغم التغييرات التي يمر بها".

وأضاف: "تغييرات الأهلي بين الإدارات والمدربين واللاعبين، جعل هناك عدم وجود استقرار، الأمر الذي أبعد الفريق عن البطولات منذ عام 2016 حتى الآن".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشاد النجم السوري بمستوى فراس البريكان، حيث قال عنه: "مهاجم رائع على الرغم من صغر سنه، ولكنه أثبت للجميع أنه من اللاعبين الكبار".

وتحدث عن سقوط الاتحاد الموسم الماضي، حيث قال: "الإصابات أثرت عليه كثيرًا، وأيضصا اللخبطة في الأمور الفنية الخاصة باللاعبين المحترفين، حيث تعاقد مع كريم بنزيما وهو يمتلك عبد الرزاق حمد الله المتألق وهداف الدوري، كان يجب أن يتم الحفاظ على النجم المغربي دون الاستعانة بالفرنسي".

وأنهى السومة حديثه قائلًا: "الاتحاد أيضًا استعان بالنجم الفرنسي نجولو كانتي والبرازيلي فابينيو، على الرغم من وجود البرازيليين إيجور كورونادو ورومارينيو، مما دفع المدرب لجعلهما يلعبان كأجنحة، وهو ما تسبب في (لخبطة) تسببت في تراجع مستوى الفريق".