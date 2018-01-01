عمر السومة يُعادل رقم هدافي مواجهات الهلال والأهلي

هدف السومة جعله يُعادل قائمة هدافي مباريات الهلال والأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

سجل اللاعب الدولي السوري عمر السومة هدف مبكر لفريقه الأهلي في مرمى الهلال ضمن المباراة التي تجمع الفريقين بالجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدف السومة جعله يُعادل قائمة هدافي مباريات الهلال والأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين ببطولة الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 اهداف.

وقبل مباراة الهلال والأهلي اليوم، كان هناك 4 لاعبين حاليين من الزعيم سبق لهم التسجيل في شباك الراقي، حيث أحرز سالم الدوسري والبرازيلي كارلوس إدواردو 3 أهداف لكل منهما، ويملك محمد الشلهوب هدفين، وسلمان الفرج سجل هدفا. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ونجح 3 لاعبين حاليين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في هز شباك الزعيم بـ6 أهداف، وتصدرهم السوري عمر السومة صاحب الـ3 أهداف، وسجل حسين المقهوي هدفين، فيما أحرز مهند عسيري هدفًا.

📊سجل عمر السومة 4⃣ من أهداف #الأهلي الخمسة الماضية أمام #الهلال في دوري المحترفين السعودي. pic.twitter.com/F8xXUXpbl2 — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 21, 2018

وجاء قائمة هدافي هذه المواجهات حتى الآن كما يلي :

عمر السومة : 4 اهداف

كريستيان ويلهامسون : 4 أهداف

عماد الحوسني : 4 اهداف