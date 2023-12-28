"هذا شرطي للتراجع عن الاعتزال" .. عمر السومة يزف البشرى لسوريا قبل كأس آسيا

العقيد السوري يتحدث عن أزمة استبعاده من قائمة كأس آسيا وشرط للتراجع عن الاعتزال..

رغم غضب عمر السومة؛ مهاجم منتخب سوريا والعربي القطري، من استبعاده من قائمة كأس آسيا 2023 إلا أنه زف البشرى لجماهير بلاده وألقى بالكرة في ملعب الاتحاد السوري لكرة القدم.

العقيد أعلن قبل أيام اعتزاله اللعب الدولي نهائيًا، بعدما قرر الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني لسوريا، استبعاده من القائمة النهائية التي تستعد للمشاركة في البطولة القارية في يناير المقبل.

في هذا الشأن، قال السومة خلال تصريحاته لبودكاست "مع الكبار فقط": "قرار المدرب وأنا أحترمه، في النهاية هو يختار الأنسب، لكن كيف وافق اتحاد الكرة على هذا؟، أنا اليوم كعمر أريد أن أعرف السبب!، اقنعني لمَ الاستبعاد؟!، خاصةً وأن علاقتي مع المدرب ممتازة".

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ونفى عمر أن يكون قد نشب أي خلاف بينه وبين كوبر خلال مواجه اليابان الأخير ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026، موضحًا أن المدرب أخطره قبل المباراة بـ24 ساعة أنه سيستبدله بالفعل بين الشوطين، ورغم استغرابه إلا أنه التزم بالقرار ولم يغضب، بل تأخر في الجلوس على مقاعد البدلاء في الشوط الثاني نظرًا لانشغاله بالاستحمام والصلاة وبعض التدريبات الاستشفائية.

لكن أتت البشرى فقد أكد العقيد أنه قد يتراجع عن الاعتزال ويشارك في كأس آسيا حال تمت إقالة كوبر، موضحًا أنه نمى لعلمه سعي اتحاد الكرة لإقالته بالفعل، لكن الشرط الجزائي في عقده المقدر بـ500 ألف دولار يحول دون ذلك حتى الآن.

وشدد محترف العربي أنه إذا مرت البطولة القارية دون مشاركته فلن يتراجع أبدًا عن قرار الاعتزال، مرجعًا الأمر لعمره الذي قارب على الـ34 عامًا.