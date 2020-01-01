عمر السومة: هذه أصعب لحظات في مسيرتي ولن أنساها

عمر السومة يتحدث عن الخروج الآسيوي للمنتخب السوري

تحدث السوري عمر السومة مهاجم أهلي جدة، عن أصعب فترة في مرحلته مع نسور قاسيون خلال السنوات الماضية منذ انضمامه لمنتخب بلاده.

عمر السومة يعد من أبرز المهاجمين العرب في الوقت الحالي لما يقدمه من مباريات أكثر من رائعة وأداء وإمكانيات مميزة مع الأهلي.

وقال السومة في تصريحات لقناة "سما" السورية: "وداع المنتخب السوري لبطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 كانت أصعب لحظات مسيرتي".

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وأضاف: "لحظات صعبة بسبب وضع الجماهير الآمال عليّ وعلى بقية اللاعبين ولم نحقق المرغوب، ولن يمكن نسيان هذا الحدث".

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واختتم السومة حديثه أن مسؤولية الخروج من كأس الأمم الآسيوية من الدور الأول يتحملها الفريق بالكامل وليس أفراد بعينها.

وكان المنتخب السوري قد ودع منافسات آسيا 2019 من الدور الأول، حيث لم يستطيع تحقيق سوى نقطة واحدة فقط وقدم أداءًا صادمًا.