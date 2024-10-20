مبادرة رائعة من عمر السومة تسعد جماهير الأهلي قبل لقاء الريان القطري

لقطة رائعة من الهداف التاريخي للأهلي..

قدم النجم السوري عمر السومة، مهاجم الأهلي السابق والعربي الحالي، مبادرة رائعة تجاه جماهير الراقي التي توجهت إلى قطر، من أجل متابعة مباراة فريقها الآسيوية أمام الريان.

ويحل الأهلي ضيفًا على الريان القطري، مساء الإثنين، على ملعب أحمد بن علي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وذكر الإعلامي الرياضي وليد سعيد، أن عمر السومة أقام مأدبة عشاء لأعضاء رابطة مشجعي الأهلي، بعد توافدهم على قطر لمؤازرة الراقي في المواجهة الآسيوية.

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وانتقل المهاجم صاحب الـ35 عامًا، إلى صفوف العربي القطري على سبيل الإعارة من الأهلي، في صيف 2022، ثم تحول إلى البيع النهائي في الموسم التالي، بعد مسيرة تاريخية لا تنسى للسومة بقميص الراقي على مدار 8 سنوات.

وتمكن السومة من قيادة الأهلي للتتويج بالثلاثية التاريخية في موسم 2015-2016، بالفوز بدوري المحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر، كما يتربع السومة على عرش الهدافين التاريخيين للدوري السعودي، منذ تطبيق نظام الاحتراف، برصيد 144 هدف، فضلًا عن كونه هداف الراقي في تاريخ دوري أبطال آسيا، برصيد 23 هدفًا.