"هل نحن في فريق مدرسة؟!" .. حقيقة الصراع التاريخي بين عمر السومة وتيسير الجاسم على زعامة الأهلي

الأهلي عانى كثيرًا في السنوات الماضية..

هُناك بعض الكيانات الرياضية العملاقة، سواء في السعودية أو العالم أجمع، التي يُقال إنها تُعاني من مشاكل إدارية و"تحزبات" بين اللاعبين؛ بعيدًا عن النتائج والإنجازات المحققة على أرضية الملعب.

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من بين هذه الكيانات الرياضية؛ عملاق جدة الأهلي، الذي كشفت بعض التقارير الصحفية عن أنه عانى من ظاهرة "التحزبات"، في عهد أسطورتي الفريق تيسير الجاسم وعمر السومة.

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سعيد المولد ظهير الأهلي سابقًا ونادي الوحدة حاليًا، والذي تزامل مع الجاسم والسومة؛ حرص على الرد على هذه التقارير الصحفية، التي زعمت بوجود صراع تاريخي قديم بين هذا الثنائي على زعامة الراقي؛ وذلك خلال ظهوره في بودكاست "عالمكشوف".

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ونفى المولد أن يكون الأهلي قد شهد "تحزبات" بين هذا الثنائي، أو معركة لكسب لاعبي الفريق في صف كل منهما؛ قائلًا: "غير صحيح.. كانا مع بعضهما البعض وحققا لقب الدوري السعودي".

وأضاف نجم الأهلي الأسبق؛ ساخرًا: "هل نحن في فريق مدرسة؟.. تيسير تحديدًا كان قلبه على جميع لاعبي الفريق الأول؛ وهو ما ساعد في تحقيق جيله للعديد من الإنجازات".

تيسير الجاسم مثّل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الفترة من 2003 إلى 2019 - تخللها عدة إعارات -، قبل الانتقال إلى النصر الكويتي ثم الاعتزال صيف 2020؛ بينما ارتدى السومة قميص الراقي من 2014 إلى 2022، ليرحل بعدها إلى العربي القطري، حتى العودة للملاعب السعودية مجددًا في يناير الحالي، من بوابة العروبة.

وعلى جانب آخر.. كذب المولد الأحاديث التي تتردد بشأن عدم تقدير النادي الأهلي لنجومه، ما أدى إلى رحيل العديد من الأسماء الكبيرة عن صفوف الفريق الأول.

وشدد سعيد المولد على أن جميع اللاعبين الذين خرجوا من الراقي، يتمنون العودة إليه مجددًا، ومنهم هو على المستوى الشخصي؛ على حد قوله.

جدير بالذكر أن المولد بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية للنادي الأهلي، قبل أن يخرج في عدة تجارب؛ ليعود إلى الراقي مجددًا في يناير 2017، وحتى الرحيل نهائيًا صيف عام 2021.