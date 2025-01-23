"سيحصل على عقده بالكامل ويغادر" .. خطر جديد يهدد بقاء عمر السومة في العروبة

"الكفاءة" تضع العروبة في مأزق آخر

رغم نجاح إدارة نادي العروبة السعودي، في إنهاء أزمة قيد لاعبه السوري عمر السومة بقائمة الفريق، إلا أن هناك أزمة أخرى قد تهدد برحيله عن النادي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وبسبب حرمان العروبة من القيد بقرار من الفيفا، غاب السومة عن خسارة فريقه أمام الخليج والقادسية في دوري روشن السعودي للمحترفين، إلا أن مؤنس الضوي رئيس العروبة، كان قد أكد انتهاء الأزمة بعد سداد 700 ألف دولار مستحقة لصالح كلوج الروماني.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفجر الإعلامي السعودي عبد الرحمن الحميدي، مقدم برنامج "برا الـ18" على فضائية SSC السعودية، مؤكدًا أن العروبة لن يستطيع قيد السومة، طالما لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية.

وأوضح: "العروبة ينتظر الحصول على شهادة الكفاءة المالية من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد ذلك يمكنه الاستفادة من خدمات السومة".

GOAL

وأضاف الحميدي: "السومة ينتظر حل هذه المشكلة، حيث يغيب عن المشاركة للمباراة الثالثة على التوالي، لكن إذا لم يحدث ذلك ولم يتم قيده سيحصل على عقده بالكامل ويغادر النادي".

ويحتل العروبة المركز الـ16 في دوري روشن السعودي بعد مرور 16 جولة، برصيد 13 نقطة، وبات مهددًا بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى.