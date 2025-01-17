ليس فنيًا أو بدنيًا .. الكشف عن سبب غياب عمر السومة بلقاء العروبة والخليج!

تعرف على سبب غياب السومة عن لقاء العروبة والخليج

غاب النجم السوري عمر السومة عن التواجد في قائمة فريق العروبة، خلال مباراته ضد الخليج المقرر لها اليوم الجمعة، على الرغم من أن الجميع انتظر ظهوره الأول.

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ويواجه العروبة نظيره الخليج بالجولة 15 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، بعد أن تعاقد مع السومة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر.

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وتبين أن استبعاد المدرب العراقي عدنان حمد للمهاجم السومة، جاء بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بإيقاف القيد على 4 أندية في دوري روشن السعودي، من ضمنها العروبة!

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وأوضح "فيفا" عبر موقعه الرسمي أن هناك 16 ناديًا سعوديًا تم إيقاف القيد عنهم بسبب قضايا مرفوعة ضدهم، منهم رباعي دوري روشن: "العروبة، الوحدة، ضمك، الفتح".

وشهدت القائمة أندية من درجات أخرى في السعودية مثل: "العين، الشعلة، الجندل، أحد، الترجي، السد، الحزم، الطائي، اللواء، الجبلين، هجر، مضر".

ولم يتمكن العروبة من قيد السومة في قائمته، وبالتالي غاب عن مباراة الخليج التي كان من المتوقع ظهوره الأول فيها بعد عودته مرة أخرى إلى دوري روشن السعودي.