عمر السومة استعاد بريقه وإزجيان إليوسكي فقده .. "منقذو الأهلي بعد الإيقاف"، ماذا يقدم المعارون؟

ثلاثي الأهلي المعار عمر السومة، إزجيان إليوسكي والحسن نداو، هل تعلق جمهور الراقي بقشة؟

shahid

ثلاثي لا يعرف مصيره حاليًا، ونادٍ جمهوره يضرب كفًا على كف لما يعصف به من أزمات محلية ودولية، وكأن المحلية وحدها لا تكفيه!

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الأهلي الذي يقف في مرمى السهام في السنوات الأخيرة، فكان آخر سهم أصابه تلقاه من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بحرمانه من التعاقدات لفترتي تسجيل، وأغلق أمامه أبواب السماح، فلا مجال للاستئناف، والتدابير الوقتية مرفوضة بحسب خبراء القانون.

أما الثلاثي الذي لا يعرف مصيره فهو عبد الله عطيف، سميحان النابت وفهد الرشيدي، الذين وقعوا عقود انتقالهم للراقي بنهاية الموسم الجاري، بعدما دخلوا الفترة الحرة في عقودهم مع أنديتهم الحالية، لكن عقوبة فيفا قد تحرمهم من ارتداء قميص قلعة الكؤوس.

ما يحدث بمثابة المصيبة، فأجانب الأهلي الحاليين غير مقنعين بشكل كامل، والجمهور كان يعول على الصفقات التي أُبرمت، والتي كان من المنتظر إبرامها في الصيف، كي يعود الراقي سريعًا للمنافسة على الألقاب، لكن يبدو أنه سيتورط فيما يضمه حاليًا من لاعبين!

والآن الأنظار بدأت تتجه نحو معاري الأهلي في الخارج، فالأمل لم يعد معلقًا إلا بهم وبما سيقدموه للفريق في الموسم المقبل، لانتشاله..

عمر السومة .. العقيد يستعيد بريقه

العقيد خرج معارًا للعربي القطري مضطرًا، بعدما رفض مجلس إدارة الأهلي السابق برئاسة ماجد النفيعي، طلبه بالبقاء حتى لو بنصف راتبه، بداعي أن النادي لن يقدر على سداد حتى النصف!

شارك السومة مع العربي في 15 مباراة في دوري نجوم قطر، سجل خلالها 11 هدفًا، وصنع ثلاثة آخرين، ليبصم على ما يقرب من نصف أهداف الفريق (31 هدفًا).

خلال تلك المباريات، خلق السومة أيضًا لزملائه 26 فرصة، لكن لم يتم استغلالها، بينما أهدر هو سبع فرص محققة. أما عن تسديداته، فقد سدد 60 مرة، منها 24 بين القوائم الثلاث، بينما نجح في المراوغات بنسبة 55.95%.

وينافس السومة حاليًا على لقب هداف الموسم، إذ يفصله هدفان عن الصدارة، التي يحتلها لاعب الدحليل مايكل أولونجا.

تظهر الإحصائية السابقة مدى استعادة العقيد بريقه من جديد، الذي خفت في الفترة الأخيرة قبل رحيله عن الراقي، لتنتظر جماهير الأهلي عودته بفارغ الصبر، وهو يبادلهم الشعور نفسه، بعدما رفض طلب العربي تمديد إعارته.

إزجيان إليوسكي .. المقاتل الذي خفت بريقه

الظهير الأيسر المقاتل، الذي أثبت أنه يمكن أن يأتي للدوري السعودي من هو أفضل من ياسر الشهراني؛ ظهير الهلال، أو على الأقل من ينافسه على لقب الأفضل..

المقدوني خرج معارًا لفنربخشه التركي، بطلب شخصي منه، لعدم رغبته في اللعب بدوري يلو، لكنه طلب أغضب الجمهور منه، رغم عشقهم له، إذ كان المقاتل الوحيد في الموسم الذي انتهى بهبوط الراقي.

إليوسكي شارك في 12 مباراة مع فريقه التركي، سجل خلالها هدفًا وحيدًا، وخلق خمس فرص لزملائه، بينما لم يسدد إلا ثلاث تسديدات، منها واحدة فقط بين القوائم الثلاث. شتت المقدوني الكرة أربع مرات، واعترض تسديدة واحدة، فيما نجح في 12 تدخل من أصل 17، بينما استرجع الكرة ست مرات فقط.

أما اللافت للنظر هو تراجعه في بعض الجوانب، فلم يرسل إلا أربع عرضيات ناجحة من أصل 18، ولم ينجح في المواجهات الثنائية إلا بنسبة 56.34% فقط، بينما فقد الكرة 86 مرة.

الحسن نداو .. الأمل مفقود

الجناح الأيمن السنغالي، المعار لأنطاليا سبور التركي، لكنها إعارة أتت بترحيب كبير من جمهور الراقي، لعدم قناعتهم بما قدمه مع الفريق، أما عن عودته في الصيف المقبل، فـ"مُجبر أخاك لا بطل!".

ويبدو أن وضع نداو في الفريق التركي ليس بأفضل حالًا مما كان عليه في الراقي، إذ خلال 13 مباراة، لم يصنع إلا هدفًا وحيدًا، وخلق أربع فرص فقط.

أما عرضياته فخمس ناجحة من أصل 15، مرواغته نسبة نجاحها 15.38%، وتفوقه في المواجهات الثنائية بنسبة 39.29%.

الأرقام أعلاه يمكنها أن تخبرك عن رد الفعل المتوقع من جمهور الراقي عند إعلانه إعادته الفريق من جديد!، لكن يجب أن ننوه أنه تعرض لإصابة قوية أبعدته عن شهرين ونصف.

Shahid