عمر السعيد وكهربا يقودان هجوم الزمالك أمام النجم الساحلي

مواجهة قوية بين الزمالك والنجم الساحلي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وكان الزمالك حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، الذي أقيم على ملعب "برج العرب" الأحد الماضي، أحرز الهدف محمود عبدالمنعم كهربا.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز

الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – يوسف أوباما

الهجوم: محمود كهربا – عمر السعيد – إبراهيم حسن