عمر السعيد وكهربا يقودان هجوم الزمالك أمام النجم الساحلي
أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك عن تشكيل الفريق الذي سيواجه نظيره النجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.
وكان الزمالك حقق الفوز في لقاء الذهاب بهدف دون رد، الذي أقيم على ملعب "برج العرب" الأحد الماضي، أحرز الهدف محمود عبدالمنعم كهربا.
وجاء التشكيل على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم جنش
الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمود حمدي الونش – حمدي النقاز
الوسط: طارق حامد – محمود عبدالعزيز – يوسف أوباما
الهجوم: محمود كهربا – عمر السعيد – إبراهيم حسن
🎙️هاني رمزي: "أي إصابة لصلاح تعتبر مقلقة للجهاز الفني لمنتخب مصر، وطبيب المنتخب تواصل مع نظيره في ليفربول للاطمئنان عليه، محمد صلاح سيجري بعض الفحوصات للإطمئنان عليه بعد هذه الإصابة التي لحقت به، وأعتقد أنه سيلحق بمواجهة فريقه أمام برشلونة". pic.twitter.com/PI7I6cmfO7— جول مصر (@goaleg) May 5, 2019