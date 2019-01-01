عمرو وردة: الفيديو مُفبرك واللاعبون يقفون معي

لاعب منتخب مصر يؤكد على أن الفيديو ليس صحيحًا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد عمرو وردة، لاعب منتخب مصر، على أنه بريء، من كل ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتسبب في استبعاده من قائمة منتخب مصر ليس صحيحًا.

اتحاد الكرة المصري قرر استبعاد وردة من قائمة الفراعنة، بسبب انتشار مقاطع فيديو إباحية عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

عمرو وردة قال خلال تصريحات لموقع "في الجول": "الفيديو المنتشر مُفبرك، وكل ما يتم تداوله مفبرك وليس صحيحًا".

هل تؤيد قرار الاتحاد المصري باستبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب ؟#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UwO1EChmXm — جول مصر (@goaleg) June 26, 2019

لاعب الفراعنة تابع: "أبلغت الجهاز الفني للمنتخب بأن هذا الفيديو مفبرك، وجميع اللاعبين يقفون معي".

واختتم وردة تصريحاته قائلًا: "لم أرحل حتى الآن من معسكر منتخب مصر، ومازلت موجودًا".

كيف سيؤثر استبعاد عمرو وردة على منتخب مصر فنيًا؟

وستشهد الساعات القليلة القادمة رحيل عمرو وردة من معسكر مصر، بعد قرار استبعاده من القائمة المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019.