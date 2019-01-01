كيف سيؤثر استبعاد عمرو وردة على منتخب مصر فنيًا؟

ماذا بعد استبعاد عمرو وردة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

الجهاز الفني لمنتخب مصر، خرج بقرار حاسم ضد عمرو وردة، صانع ألعاب الفراعنة، وذلك بعد انتشار فيديو فاضح له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

الاستبعاد من قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس أمم إفريقيا 2019، هو قرار الجهاز الفني، وذلك بسبب أمور انضباطية، بهدف بث حالة من التركيز داخل صفوف الفراعنة.

كيف سيؤثر قرار استبعاد عمرو وردة على منتخب مصر فنيًا؟ هذا ما سنتناوله خلال السطور التالية..

هل تؤيد قرار الاتحاد المصري باستبعاد عمرو وردة من صفوف المنتخب ؟#إفريقيا_مع_جول pic.twitter.com/UwO1EChmXm — جول مصر (@goaleg) June 26, 2019

تريزيجيه وحيدًا

عمرو وردة يعد هو البديل الوحيد لمحمود حسن تريزيجيه، لاعب الفراعنة، وبالتالي لن يكون هناك بديلًا له حتى نهاية بطولة كأس أمم إفريقيا.

حل إجباري

الحل الإجباري في حالة غياب تريزيجيه، هو مشاركة وليد سليمان بدلًا منه، بالرغم من أن مركزه الأساسي هو اللعب كصانع ألعاب أو جناح أيمن وليس أيسر.

دور جديد للنني

قد يكون هناك دورًا جديدًا لمحمد النني، لاعب وسط منتخب مصر خلال باقي مشوار البطولة، وذلك في حالة غياب عبد الله السعيد، لاعب أرسنال سيلعب في مركز صانع اللعب.