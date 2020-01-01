رسميًا | لسبب تأديبي خطير .. لاريسا يعلن فسخ عقد عمرو وردة

ليست الأزمة الأولى في مسيرة وردة

أعلن نادي لاريسا اليوناني بشكل رسمي اليوم الأربعاء، فسخ عقد المحترف المصري عمرو وردة، رفقة زميله اليوناني جياناس ماسوراس، رافضين استكمالهما للموسم في صفوف الفريق.

المصري صاحب الـ26 عامًا كان قد انضم إلى لاريسا في صيف عام 2019، قادمًا من باوك اليوناني، على سبيل الإعارة، لنهاية الموسم الجاري، لكن الأول لم يتحمل بقائه لنهاية المدة.

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وجاء نص بيان النادي اليوناني: "بقرار من رئيس النادي ألكسيس كوجياس تم إنهاء إعارة الثنائي وردة وماسوراس، لأسباب تأديبية خطيرة".

وردة خاض 23 مباراة بقميص لاريسا الموسم الجاري في مختلف البطولات، سجل خلالها سبعة أهداف، وصنع ستة آخرين.

ويتواجد المحترف المصري في الدوري اليوناني منذ عام 2015، وقتما رحل عن فريق تحت 23 عامًا بالأهلي المصري، لكن منذ وجوده باليونان وتوجه له عدة تهم أخلاقية.

وتسبب وردة في مشكلة بمعسكر منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2019، لأسباب أخلاقية أيضًا تم استبعاده من المعسكر، لكن تم التراجع عن القرار بعدها، بوساطة من زملائه، قبل أن يعود بعدما محمد صلاح؛ نجم ليفربول الإنجليزي، بوصفه بالمريض النفسي.