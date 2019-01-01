عمرو جمال: أتمنى العودة للأهلي.. ومنتخب مصر يتابعني

عمرو جمال تعرض للطرد في أول مباراة له مع طلائع الجيش

تمنى عمرو جمال مهاجم طلائع الجيش، العودة لصفوف الأهلي المصري مرة أخرى، واللعب بقميصه خلال الفترة المقبلة، وأنه يعرف قدارته بشكل كبير ويعشق التحدي على مركزه.

عمرو جمال قدم مستويات رائعة مع الأهلي خلال ظهوره بقميصه أول مرة قبل أن يتعرض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي وغضروف الركبة وبعد العودة لم يقدم أداء جيد كما هو الحال.

وتواجد جمال أيضًا لفترة كبيرة مع منتخب مصر ولكن لم يقدم مستوى مميز ليكون مهاجم مصر الأول بعد أن ابتعد باسم مرسي مهاجم الزمالك عن الفراعنة بسبب وجهة نظر الأرجنتيني هيكتور كوبر.

وقال جمال في تصريحات لموقع "اليوم السابع" المصري: "لم أكن محظوظًا عندما تعرضت لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي في وقت تألقي حيث حاول أكثر من نادي أوروبي لضمي وقتها ولكن الإصابة كانت لها كلمة السر".

وأضاف مهاجم الأهلي السابق: "عماد متعب يتواصل معي باستمرار لينصحني وأخر مناسبة كانت وقت الطرد الذي تعرضت له مع طلائع الجيش في أول مباراة لي معهم في الدوري المصري".

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واختتم جمال تصريحاته قائلًا: "نفسي أرجع الأهلي، وتألقي مع طلائع الجيش في المرحلة المقبلة هو سيكون سر عودتي مرة أخرى والتواجد في المنتخب لأنني أعلم أن جهاز المنتخب يتابعني".

ويعاني منتخب مصر من أزمة المهاجم الصريح خلال الفترة الأخيرة، بسبب عدم تواجد مهاجم قوي يقود الفراعنة في البطولات الإفريقية وكان آخرهم باسم مرسي مهاجم الزمالك الذي تراجع مستواه بشدة.