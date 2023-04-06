عمره 26 عامًا فقط.. الإصابة تنهي مسيرة لاعب تشيلسي السابق

لاعب تشيلسي السابق يودع كرة القدم للإصابة!

أعلن الإنجليزي لاعب تشيلسي السابق، إيزي براون، تعاقده عن لعب كرة القدم بسب إصابة مزمنة، لن تمكنه من ممارسة اللعبة بعد.

براون من ناشئي تشيلسي، انضم للبلوز في فترات مختلفة، وغادر عام 2021، إلى بريستون نورث إند، آخر نادي لعب به.

وصرح براون عبر حسابه على انستجرام قائلًا:" أنا حقًا لا أعرف من أين أبدأ، على الرغم من أنني اعتقدت دائمًا أنه سيتعين عليّ كتابة هذا يومًا ما، إلا أنني لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي قريبًا".

وأردف صاحب ال26 عامًا:" ببالغ الحزن بعد عام طويل من المعاناة من عمليتين جراحيتين في وتر العرقوب، يتعين علي الآن أن أتقاعد من كرة القدم الاحترافية".

الجدير بالذكر أن براون ساهم في صعود هيدرسفيلد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2016-2017، بتسجيله أربعة أهداف في 15 مباراة.