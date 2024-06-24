عمرها أكثر من 100 عام.. هدية مهولة من بيكهام لميسي في عيد ميلاده!

هدية مميزة من بيكهام لميسي...

قدم ديفيد بيكهام، النجم الإنجليزي الأسبق، ورئيس نادي إنتر ميامي، هدية مميزة إلى ليونيل ميسي، أسطورة الأرجنتين، ولاعب إنتر ميامي الحالي، بمناسبة عيد ميلاده.

ويحتفل البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي الـ 37، أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا 2024، والتي تستضيفها الولايات المتحدة الامريكية.

ونشر بيكهام عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستاجرام" صورة تجمع مع ميسي، ويهديه زجاجة نبيذ فاخرة عمرها أكثر من 100 عام، بمنسبة عيد ميلاده.

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وكتب بيكهام في رسالته إلى ميسي: "عيد ميلاد سعيد للأعظم، عيد ميلاد سعيد يا صديقي"، ورد عليه البرغوث الأرجنتيني: "شكرًا جزيلًا لك يا ديفيد".

جدير بالذكر أن ميسي، يتسعد مع منتخب بلاده لمواجهة منتخب تشيلي، في الجولة الثانية من كوبا أمريكا، يوم الأربعاء 26 يونيو، بعد فوزه في الجولة الأولى على كندا بهدفين دون رد.