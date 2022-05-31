عمدة ليفربول يؤكد تعرضه للسرقة خارج الملعب قبل نهائي الأبطال!

عمدة مدينة ليفربول غاضب من المعاملة التي تلقاها مشجعو "الريدز" قبل نهائي دوري أبطال أوروبا في العاصمة الفرنسية.

كشف ستيف روثرام عمدة منطقة ليفربول عن تعرضه للسرقة خارج ملعب "دو فرانس" في العاصمة الفرنسية باريس، قبل نهائي دوري أبطال أوروبا، وسرقة هاتفه وممتلكاته الأخرى.

وخلال الأيام القليلة التي تلت نهائي دوري أبطال أوروبا، تحدث مشجعو ليفربول عن الظروف السيئة المحيطة بالملعب، والمعاملة التي تلقوها من الشرطة الفرنسية، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع ضد الجماهير.

روثرام عبر عن غضبه مما حدث مساء السبت، مؤكدًا أن مشاهدته ذلك كانت صعبة عليه.

ماذا قال روثرام؟

روثرام كتب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "آسف لأنني كنت صامتًا منذ يوم السبت، لكن مثل الكثيرين، تعرضت لسرقة هاتفي ومتعلقاتي الأخرى عند اقترابي من الملعب".

وقام عمدة منطقة ليفربول بنشر بيان لاحق قال فيه: "بصفتي مشجعًا مدى الحياة، وممثلًا لمنطقة مدينة ليفربول، شعرت بالغضب من المعاملة التي تلقاها مشجعو ليفربول من الشرطة الفرنسية".

وأضاف: "كانت المشاهد خارج استاد فرنسا قبل وبعد المباراة فوضوية بالكامل، مع ما بدا أنه انهيار كامل للسيطرة والتواصل".

وتابع: "كان من الصعب أن نشهد ما حدث، بينما كان المشجعون يسافرون على الأرض أملًا في ليلة حياتهم، يبدو أن قوات الشرطة كانت تبحث عن الصراع".

واختتم بيانه: "أكثر من أي نادٍ آخر، يتفهم مشجعونا الخطر الذي يمكن أن يشكله ضعف الشرطة والتنظيم في مباراة كرة قدم، كان من المحبط أن أنصار الأندية الأخرى قد ابتلعوا الأكاذيب والمعلومات المضللة التي يكرسها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم والسلطات الفرنسية، خاصة عندما امتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بالصور التي تُظهر الحقيقة".

ما هو رد "يويفا"؟

تأخر انطلاق نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وريال مدريد لمدة 36 دقيقة، بسبب مشاكل أمنية قبل المباراة.

وألقى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إلى جانب السلطات الفرنسية، باللوم على عملية تزوير التذاكر التي حدثت قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعانت جماهير ليفربول كثيرًا من أجل الدخول إلى ملعب "دو فرانس" بسبب المشاكل الأمنية، والاشتباكات مع الشرطة.

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