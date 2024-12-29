مفاجأة بشأن النهائي .. الاتحاد الخليجي يحسم مصير مواجهة المنتخب السعودي بنصف النهائي بعد اعتراض عمان

هل تؤجل مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني من أجل جماهير الأخضر؟ .. الاتحاد الخليجي حسم قراره!

أقيم صباح اليوم الأحد، اجتماع الاتحاد الخليجي لكرة القدم بعد انتهاء دور المجموعات من كأس الخليج العربي الكويت 2024 "خليجي 26"، بتأهل عمان، السعودية، البحرين والكويت لنصف النهائي.

وكانت بعض التقارير تشير بالأمس إلى دراسة الاتحاد الخليجي لمقترح تأجيل مواجهة المنتخب السعودي أمام نظيره العماني لمدة 24 ساعة، لتقام في الأول من يناير المقبل بدلًا من يوم 31 من ديسمبر الجاري، على استاد جابر الأحمد الدولي بدلًا من جابر المبارك.

وأتى هذا المقترح لإتاحة الفرصة للجماهير السعودية الغفيرة التي زحفت وراء منتخبها لحضور المباراة، إذ يتسع استاد جابر المبارك لـ15 ألف متفرج فقط مقابل 40 ألف سعة استاد جابر الأحمد الدولي.

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لكن وبشكل رسمي فقد قررت لجنة المسابقات التابعة للاتحاد الخليجي لكرة القدم تثبيت مواعيد مباريات دور نصف النهائي في يوم 31 من ديسمبر الجاري دون أي تأجيل.

بذلك تقام مواجهة عمان أمام السعودية في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وتتبعها مواجهة البحرين أمام الكويت في تمام الساعة الثامنة مساءً، في يوم 31 من ديسمبر الجاري.

لكن المفاجأة كانت تخص المباراة النهائية، إذ قرر الاتحاد الخليجي تأجيل نهائي البطولة من الثالث من يناير المقبل إلى الرابع من الشهر ذاته، ليقام على ملعب جابر الأحمد الدولي.

يذكر أن الجانب العماني كان قد اعترض وهدد بالانسحاب من البطولة إذا تقرر تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها لاستاد جابر الأحمد الدولي، بداعي أن ذلك يحمل بعض الظلم للجماهير العمانية ويمنع الأخضر أفضلية الدعم الجماهيري الأكبر.