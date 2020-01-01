عماد السيد: الزمالك كان يتعرض للسحر ونمتلك الدليل

حارس الزمالك يروي واقعة تثبت تعرض فريقه السابق للسحر.

تحدث عماد السيد، حارس مرمى نادي الاتحاد السكندري، عن واقعة تعرضه لأعمال السحر، خلال فترة تواجده داخل نادي الزمالك، قبل رحيله إلى صفوف فريقه الحالي.

السيد قال خلال تصريحات تليفزيونية: "السحر والأعمال متواجدين في كرة القدم، ولا أريد المزايدة على هذا الأمر، ولكني أقسم بأنها أشياء تحدث وموجودة".

حارس مرمى الاتحاد السكندري تابع: "عندما كنت متواجدًا في نادي الزمالك الموسم الماضي، هناك لاعبًا لن أذكر اسمه كان يتعرض للإصابة باستمرار، وهذا الأمر أثار تعجبنا".

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وتابع: "وجدنا في حذاء هذا اللاعب أشياء غريبة يتم وضعها لها، لكي يتعرض للإصابة بشكل مستمر".

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عماد السيد واصل: "هذا اللاعب يتألق حاليًا مع نادي الزمالك، وأرى أنه طالما تعرض لاعب للسحر سيؤثر ذلك على الفريق بالكامل".

واختتم حارس مرمى الاتحاد السكندري تصريحاته قائلًا: "السحر والأعمال لم تكن متواجدة في الماضي، ولكنها الآن منتشرة بشكل كبير".

وكان عماد السيد الحارس الاحتياطي لفريق نادي الزمالك، في ظل تألق الحارس الأساسي محمود عبد الرحيم جنش.