علي معلول يهنئ عمرو جمال بالانضمام إلى الصفاقسي

رحلة احتراف جديدة لعمرو جمال وهذه المرة في الدوري التونسي

فيسبوك تويتر بلال محمد

هنأ علي معلول، لاعب الأهلي الحالي زميله في الفريق عمرو جمال بالانضمام إلى نادي الصفاقسي التونسي.

وأعلن النادي التونسي، صباح اليوم تعاقده مع المهاجم المصري، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الشراء.

وكتب الظهير التونسي، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر: "مبروك يا غزال انضمامك لأحسن نادي في تونس وربنا يكرمك حبيبي واشوفك متألق".

ولعب معلول صاحب الـ 29 عاماً، لنادي الصفاقسي في الفترة من 2008 إلى 2016، سجل خلالهم 31 هدفاً في 157 مباراة خاضها بألوان الفريق.

علي الجانب الآخر، تعد هذه ثالث تجربة احتراف لجمال صاحب الـ 27 عاماً، بعد الدوري الجنوب أفريقي، والدوري الفنلندي الموسم الماضي.