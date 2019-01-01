علي معلول غاضب من اعتباره متألقًا ضد الأندية التونسية!

لم يخفِ علي معلول الظهير الأيسر لفريق الأهلي المصري غضبه من الهتافات المعادية والسباب الذي يتعرض له خلال مباريات المارد الأحمر الإفريقية مع الفرق التونسية.

معلول يُعد أحد الركائز الأساسية للأهلي في آخر سنتين، وقد تألق مع الأهلي في مختلف البطولات أمام مختلف الفرق، ولكنه أبدع على وجه الخصوص عندما واجه الفرق التونسية كالترجي والنجم الساحلي.

الدولي التونسي، اعتبر أن تألقه أمام الفرق التونسية ليس له علاقة بجنسية المنافس، حيث قال "أدافع عن قميص الأهلي أمام أي فريق مهما كانت جنسيته، لا يجب أن نفكر هكذا، لا أعرف لماذا يُقال أنني أتألق أمام الفرق التونسية تحديدًا."

وتابع "أنا تونسي في النهاية، الجماهير تسبني ثم تصفق لي، هذه هي الحقيقة. أنا لاعب محترف أؤدي بكل قوتي من أجل فريقي."

ثم أتم "ليس هناك علاقة أو تعمد للتألق أمام فرق بعينها، كنت هدافًا للدوري المصري ولم أنضم للمنتخب التونسي في أمم إفريقيا."

الجدير بالذكر أن قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال إفريقيا قد أوقعت الأهلي في مجموعة واحدة مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينيوم من زيمبابوي.