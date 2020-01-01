علي معلول: تعاهدنا على رد الاعتبار، ونهدف للفوز بالدوري دون خسارة

النجم التونسي يتحدث عن البطولة القارية

قال علي معلول نجم النادي الأهلي المصري أن لاعبي الفريق تعاهدوا منذ أوقعتهم القرعة مع صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على ضرورة الفوز والتأهل لرد اعتبارهم بعد خروجهم أمام نفس الفريق الجنوب أفريقي وبخسارة قاسية بخمسة أهداف نظيفة الموسم الماضي.

الأهلي نجح في التأهل لنصف النهائي حيث سيواجه الوداد المغربي بعد انتصاره 2-0 ذهابًا في القاهرة وتعادله 1-1 إيابًا في بريتوريا، وقد أكد معلول أن شخصية وروح الأهلي كانت حاضرة بقوة في تلك المواجهة وساهمت في حسمها لصالحهم.

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وأشاد النجم التونسي بقرار المدير الفني رينيه فايلر الوصول إلى جنوب أفريقيا مبكرًا وقبل موعد لقاء الإياب بعدة أيام، مؤكدًا أنه ساعدهم على التعود على الأجواء ونقص الأوكسجين وخوض فترة إعداد قوية أهلت الفريق للعودة ببطاقة التأهل للمربع الذهبي.

وشدد معلول أن الفوز ذهابًا في القاهرة أراح الفريق وجعل لقاء العودة على ملعب لوكاس موريبي أسهل كثيرًا رغم قوة صن داونز واستقراره فنيًا.

الظهير الأيسر أكد أن مباراة نصف النهائي أمام الوداد صعبة وضد منافس قوي، كما أوضح أن البطولة هذا الموسم تُمثل تحديًا كبيرًا مع وجود 4 فرق قوية في المربع الذهبي كل منهم يبحث عن اللقب، مشيرًا لأن الفريق الأكثر تركيزًا وجاهزية سيتمكن من الفوز باللقب وموضحًا أن فرص الأهلي كبيرة في الفوز في ظل إصرار وعزيمة الجميع.

معلول انتقل للحديث عن الدوري المصري الذي يتصدره الأهلي بفارق كبير عن ملاحقيه، ورغم هذا أكد اللاعب أن اللقب لم يُحسم بعد وأن لديهم عدة أهداف هذا الموسم أبرزها الفوز باللقب دون خسارة أي مباراة وتحقيق رقم قياسي جديد للجيل الحالي من اللاعبين.

وأضاف أن شخصية الأهلي تظهر دومًا في الأوقات الحاسمة والدليل ما حدث في الموسم الماضي من الدوري حين كان الفريق متأخرًا بفارق كبير من النقاط عن الزمالك ولكنه أنهى الموسم بطلًا للبطولة.

يُذكر أن الأهلي سيلعب يوم الأربعاء القادم ضد سموحة في القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 48 نقطة من 16 مباراة.