علي معلول يكشف سر تراجعه عن تسديد ركلات الجزاء بطريقة جورجينيو

النجم التونسي يتحدث عن طريقته في تنفيذ ركلات الجزاء

أكد علي معلول نجم النادي الأهلي المصري تراجعه عن تنفيذ ركلات الجزاء بطريقة جورجينيو نجم وسط تشيلسي ومنتخب إيطاليا، موضحًا سبب ذلك خلال حوار أجراه مع الموقع الرسمي لناديه.

الظهير الأيسر اعتاد تنفيذ ركلات الجزاء مؤخرًا بطريقة خاصة لكنه لم يستخدمها خلال تسديده للركلة التي احتسبت للأهلي ضد صن داونز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا على استاد القاهرة الدولي والتي نجح في ترجمتها لهدف.

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وقد قال عن أسباب ذلك " شاهدت جورجينو لاعب تشيلسي يسدد ضربات الجزاء بهذه الطريقة، مما دفعني لمحاولة تجربة هذا الأمر وقد تدربت على هذه الطريقة أكثر من مرة، وقمت بتنفيذها مرة أو اثنتين في المباريات الرسمية، وبعد ذلك تراجعت وعدت إلى طريقتي المعتادة في تصويب ركلات الجزاء، خاصة مع صعوبة المباريات ورغبتي في عدم المجازفة".

وأوضح لاعب الصفاقسي التونسي السابق أنه تعامل مع مدربين كبار منهم التونسي نبيل معلول الذي تعلم الكثير خلال وجوده معه، وأتم حديثه بتوجيه رسالة لجماهير الفريق الأحمر أكد خلالها أن اللاعبين جميعًا لديهم إصرار على التتويج بالبطولات هذا الموسم وعلى رأسها دوري أبطال أفريقيا لإسعادهم ورسم الابتسامة على وجوههم.

يُذكر أن الأهلي سيلعب يوم الأربعاء القادم ضد سموحة في القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ18 من الدوري المصري الذي يتصدر جدول ترتيبه برصيد 48 نقطة من 16 مباراة.