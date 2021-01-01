علي معلول .. أكثر من مجرد ظهير أيسر

النجم التونسي متواجد مع الأهلي منذ 2016

المقارنات لا تتوقف دائمًا بين اللاعبين عبر الأجيال ولكن كم من مرةٍ سمعت بمقارنة بين علي معلول وجيلبرتو وسيد معوض ومحمد عبد الوهاب؟ اعتقد أنه الكثير بالفعل ولو عُدنا بالزمن لوجدنا ياسر ريان ومختار مختار أيضًا. اليوم نحن هنا لنتحدث عن علي معلول الذي زيّن حب جماهير الأهلي له أخيرًا بالتاج الإفريقي قبل أقل من شهرين.

مسيرة النجم التونسي مع القميص الأحمر بدأت صيف 2016 حين انضم له قادمًا من الصفاقسي التونسي، صفقة لم يُتوقع لها هذا النجاح الهائل الذي يتحدث عنه الجميع الآن، وحتى اللاعب نفسه لم يكن يتوقع أن يتحول إلى أيقونة بين جماهير "تالتة شمال" المتيمة بحب الأهلي.

تفوق صاحب الـ32 عامًا لا يتوقف عند حدود الملعب فقط، إذ بجانب تميزه بانطلاقته السريعة المثمرة وتمريراته العرضية الساحرة وقدرته الدخول لعمق الملعب والوصول لمرمى المنافس بمختلف الطرق، فهو يمتاز بالتزامه التام وحماسه الكبير وروحه القتالية العالية، بجانب شخصيته الحاضرة دومًا وعقليته القيادية.

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تواجد معلول مع الأهلي رافقه رحيل الجيل الذهبي، وقد مر النادي معه بفترات صعبة سواء داخل أو خارج الملعب، سواء تغير المدربين أو المشاكل الإدارية أو خسارة صن داونز التاريخية وأخيرًا خسارة نهائي دوري الأبطال مرتين متتاليتين أمام الوداد والترجي.

الموسم الماضي يُمكن وصفه بأنه ثمرة تعب معلول مع الأهلي خلال السنوات الثلاثة السابقة، إذ استطاع أخيرًا أن يحصد ثمار جهده وإخلاصه وتألقه بالمساهمة الجادة بالفوز بالثلاثية التاريخية، وعلى رأسها بالطبع دوري أبطال أفريقيا.

ولعب معلول دورًا بارزًا في هذا الإنجاز التاريخي، إذ خاض مع الأهلي في جميع البطولات المحلية والقارية 35 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف وصنع 9، وقد كان أحد أبرز مفاتيح اللعب وأسلحة الفريق الهجومية سواء في عهد المدرب السويسري رينيه فايلر أو خليفته الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وضمن البطولة الأهم، دوري الأبطال، لعب "علولو" بدءًا من دور المجموعات حتى النهائي 8 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف وصنع هدفين، وقد صنع 9 فرص لزملائه.

ويمتلك معلول رقمًا مميزًا هي نجاحه في استغلال كافة الفرص المحققة التي سنحت له في دوري أبطال أفريقيا، إذ أتيحت له 3 فرص كبرى سجلها جميعًا بنسبة نجاح 100%.