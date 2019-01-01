علي مبخوت يعزز هجوم الجزيرة أمام النصر

الدولي الإماراتي يعود للملاعب من جديد بعد رفع الإيقاف عنه

فيسبوك تويتر بلال محمد

يعود علي مبخوت، لاعب الجزيرة إلى قائمة فريقه، التي تواجه النصر، مساء غد السبت في الجولة الأخيرة من الدوري الإماراتي، بعد غياب خمس مباريات.

وغاب الدولي الإماراتي، عن صفوف فريقه تنفيذاً لقرار لجنة الانضباط، بإيقافه خمس مباريات، بعد تراشقه بالألفاظ مع حارس اتحاد كلباء.

ولم يتذوق الجزيرة طعم الفوز، في غياب مبخوت وكانت أمام الإمارات، بينما تعادل امام كلاً من الظفرة ودبا، وخسر من الوصل والوحدة.

وتجمد رصيد مبخوت، عند الهدف الـ 19، في صراعه مع تيجالي على هداف البطولة، إلا ان تيجالي استغل فرصة الإيقاف ووصل إلى الهدف رقم 26، ليحصل على لقب هداف البطولة.

صورة جماعية لمانشستر سيتي مع الرباعية التاريخية 🏆🏆🏆🏆

(📸: @ManCity) pic.twitter.com/2JdEtNgrzD — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 24, 2019

ويحتل الجزيرة المركز الرابع من جدول الدوري، برصيد 45 نقطة، ويحتاج إلى الفوز من أجل ضمان المشاركة في البطولة الآسيوية العام المقبل.

وعلى الجانب الآخر، يحتل النصر المركز الثامن من جدول الدوري، برصيد 33 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة عن عجمان صاحب المركز السابع.