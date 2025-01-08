بعد سوء النتائج وهجوم الجماهير .. رئيس فنربخشه يحسم مستقبل جوزيه مورينيو

تعرف على مصير المدرب البرتغالي مع فنربخشه

كشف علي كوتش رئيس نادي فنربخشه التركي، عن موقفه من استمرار المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو على رأس الجهاز الفني للفريق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مطول عقده رئيس فنربخشه بعد تأخر الفريق بفارق ثماني نقاط عن غريمه التقليدي جلطة سراي في الدوري التركي الممتاز.

وقال كوتش خلال تصريحات بالمؤتمر: "سواء كنت على رأس الإدارة أو لا، يجب أن يستمر جوزيه مورينيو في منصبه، نحن نؤمن بالطريق الذي نسلكه، وسنكمل به مهما كانت النتائج".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف رئيس فنربخشه: "المدرب يتمتع بقدرات عالية، والاستقرار عنصر حاسم لتحقيق النجاح، ويجب أن يستمر مورينيو لأننا بحاجة إلى بناء فريق قوي على المدى الطويل".

كما أشار كوتش إلى التحديات التي يواجهها المدربون في تركيا، مستشهدًا بتجارب سابقة لمدربين عالميين تعرضوا للانتقادات، مثل المدرب الإسباني الراحل لويس أراجونيس.

تناول كوتش أيضًا الانتقادات التي طالت بعض اللاعبين، وعلى رأسهم الصربي دوسان تاديتش، خلال مباراة الفريق الأخيرة ضد هاتاي سبور، والتي شهدت احتجاجات من الجماهير في ملعب "قديكوي".

وعلق علي كوتش: "في هذا الجو السلبي، من الصعب تحقيق النجاح. جماهير فنربخشه لديها طاقة هائلة، وإذا أرادت تحقيق شيء ما، لا يمكن لأي طرف أن يقف أمامها، لكن التحول إلى الغضب لن يفيد الفريق".

واستطرد: "تاديتش قدم أداءً مميزًا هذا الموسم، حيث ساهم في 14 هدفًا (7 أهداف و7 تمريرات حاسمة) -كما ذكر رئيس فنربخشه- ولم يغِب عن أي مباراة، ومع ذلك تلقى انتقادات، علينا أن نعيد التفكير في مثل هذه المواقف لأنها لا تصب في مصلحة الفريق".