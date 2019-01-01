النتائج المباشرة
كأس آسيا

علي رضا جهانبخش: كنا نعلم صعوبة مواجهة عمان

التعليقات()
Getty Images
نجم منتخب إيران علي رضا جهانبخش يبدي رضاه على أداء فريقه بعد الصعود لربع النهائي

محمد عماد     فيسبوك      تويتر

أبدى علي رضا جهانبخش نجم منتخب إيران سعادته بالفوز الذي حققه الفريق بثنائية مقابل هدفين على المنتخب العماني في ثمن نهائي كأس الأمم الآسيوية في نسختها السابعة عشر، والتي تقام بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة ما بين الخامس من يناير حتى الأول من فبراير.

وقال علي رضا جهانبخش الذي افتتح أهداف المباراة: "خضنا اللقاء من أجل الفوز، كنا على علم بقوة دفاع المنتخب العماني وتصديه لهجماتنا، ولكن الحمد لله حققنا الفوز في هذه المباراة".

ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا | مواعيد المباريات، القنوات الناقلة وأبرز الغائبين

اختيارات المحررين

كما أضاف اللاعب الإيراني: "المباراة كانت قوية، نظمنا دفاع الفريق بعد أن كنا سنخسر التقدم في الدقائق الأولى، قدمنا مستوى جيد وأتوقع أن تكون المباريات المقبلة أصعب".

واختتم علي رضا جهانبخش حديثه بإهداء الفوز للشعب الإيراني وللجهاز الفني ولأفراد الجهاز الطبي وشكرهم على سهرهم لمساعدة لاعبي الفريق.

 

الموضوع التالي:
لاتسيو يسقط أمام نابولي ويؤكد سجله السيء أمام الكبار
الموضوع التالي:
حسن سهيل: لأول مرة لا يوجد إصابات في تشكيل الإمارات
الموضوع التالي:
نائب رئيس الاتحاد الإماراتي: يجب التركيز في لقاء قيرغيزستان
الموضوع التالي:
عبر تويتر، بيراميدز يُعلن رحيل 3 من لاعبيه
الموضوع التالي:
الكونفدرالية – تأهل الرجاء والصفاقسي ونصر حسين داي إلى دور المجموعات
إغلاق