انقلبت الآية .. علي الحبسي يستغل "سقطة" رينارد ويتهمه بالظلم بسبب حارس الهلال

كلمة هيرفي رينارد تثير الكثير من علامات الاستفهام؟

كشف أسطورة الكرة العمانية، علي الحبسي، عن "سقطة" للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي، عقب الخسارة أمام البحرين، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة الجولة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26".

ووقف الحبسي، عند كلمة رينارد في المؤتمر الصحفي، حيث تحدث بشأن حراس المنتخب السعودي، قائلًا "نواف العقيدي لاعب لديه الجودة، ومحمد العويس ليس جاهزًا، لقد تدرب قبل 10 أيام فقط، والسبب لم يكن في حراسة المرمى اليوم، بل لم ندافع بشكل جيد، بالهدفين الثاني والثالث".

وقال الحبسي، عبر برنامج "دورينا غير"، إنه سيتوقف عند كلمة رينارد بشأن عدم جاهزية محمد العويس، حارس مرمى الهلال، متسائلًا "لماذا قرر المدرب ضمه للمنتخب وهو ليس جاهزًا؟".

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وأضاف "هناك أشياء غير منطقية، خاصة في مسألة حراس المرمى، هناك حارس الأهلي (عبد الرحمن الصانبي)، الذي قدم مستويات جيدة في الدوري، إذا لم يكن العويس جاهزًا وتمرن فقط، فمن الظلم أن أستبعد حارسًا لعب في الدوري، ولم يُستدعَ في المنتخب".

وتابع الحبسي "هل المنتخب هو إعداد للاعبين؟ المنتخب ليس إعداد اللاعب للنادي، بل النادي هو الذي يعد اللاعب للمنتخب"، ليعلّق الإعلامي خالد الشنيف عليه بقوله "انقلبت الآية".

وتجمد رصيد المنتخب السعودي بلا نقاط، في نهاية الجولة الأولى من كأس الخليج، المقامة بالكويت، فيما يستعد الأخضر لمواجهة اليمن والعراق، يومي الأربعاء والسبت المُقبلين، في الجولتين الثانية والثالثة من المجموعة الثانية بالبطولة.