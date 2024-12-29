"ما قلت شيء" .. علي الحبسي يبرئ نفسه من الاستهزاء بالمنتخب السعودي بعد وعيد مشجع له!

السعودية تُواجه عُمان في نصف نهائي كأس الخليج 26

برأ علي الحبسي، أسطورة الكرة العمانية وحارس مرمى الهلال السابق، نفسه من تهمة السخرية والاستهزاء بالمنتخب السعودي وحظوظه في مواجهة نصف النهائي أمام عُمان في كأس الخليج 26.

العراقي يونس محمود كان قد أثار ضجة واسعة وجدلًا كبيرًا حين ضحك ساخرًا من ترشيح المنتخب السعودي للفوز بخليجي 26، وقد ولد ذلك ردود فعل حادة وقاسية جدًا تجاهه من الجمهور والإعلام السعودي وأخيرًا نجوم الأخضر بعد فوزهم على العراق 3-1 وهو ما تسبب في تأهلهم إلى نصف النهائي وخروج أسود الرافدين من البطولة.

الحبسي كان قد علق على مواجهة السعودية وعُمان قائلًا، عبر برنامج "دورينا غير"، "توقعتُ أن نتواجه مع السعودية في النهائي، ولكن الأقدار جمعتنا في نصف النهائي، أنا متفائل لأن البطولتين اللتين حصلنا عليهما، كان فيها طرف المنتخب السعودي"، ليعلّق الإعلامي خالد الشنيف ضاحكًا "سمعتم أيها السعوديون؟"، مطالبًا بالرد في الملعب.

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أحد المشاهدين للبرنامج لم يُفوت تصريح الحبسي وأرسل له قائلًا "سنرد عليك في الملعب، وهنا رد الحارس الأسطوري قائلًا "لم أقل شيئًا. توقعت تلك المواجهة في النهائي لكنها جاءت مبكرًا. لست خائفًا من المباراة لكني أشعر بالحماس لأن مثل تلك المباريات لها طعم مختلف، لدي ثقة كبيرة في لاعبي عُمان، خاصة بعد وصولهم تلك المرحلة من البطولة، وسعيد جدًا لهم".

وتوج المنتخب بالعماني بلقب كأس الخليج، مرتين في تاريخه، الأولى في نسخة خليجي 19، بعد الفوز على السعودية في النهائي بركلات الترجيح، إثر التعادل السلبي في الوقت الأصلي، فيما فازت عمان بلقبها الثاني في نسخة خليجي 23، وكان المنتخبان في المجموعة الأولى، وفازت عمان على السعودية في الجولة الثالثة بنتيجة (2-0).