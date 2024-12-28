"قف على قدميك وأتمنى لك رحلة سعيدة" .. رسالة قوية من علي البليهي ليونس محمود!

شاهد ما قاله مدافع الأخضر لأسطورة العراق

وجه علي البليهي مدافع المنتخب السعودي، رسالة قوية إلى يونس محمود أسطورة الكرة العراقية ونائب رئيس اتحاد الكرة في بلاده، بعد سخريته من قدرة الأخضر على التتويج بلقب خليجي 26.

وكان يونس محمود قد أثار الجدل، بعدما ضحك بسخرية من سؤال هل يستطيع المنتخب السعودي التتويج بخليجي 26؟ ليضحك ساخرًا ويقول: "هل السعودية مرشحة للقب؟".

وقال البليهي عبر قناة "الكاس" القطرية: "كلامي ليونس محمود إذا أردت الحديث عن الكرة السعودية، عليك أن تقف على قدميك احترامًا لها".

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وأضاف: "لم يعرفك أحد إلا عندما جئت للعب عندنا في الدوري السعودي، ولا تتحدث عن السعودية مرة أخرى إلا بكل احترام، وأتمنى لك رحلة سعيدة إلى بلدك".

واختتم مدافع الأخضر تصريحاته قائلًا: "أعدك بأن يصل لك علم السعودية مني، حتى تقوم بوضعه في بيتك حتى لا تنسى مرة أخرى تتحدث فيها عن السعودية، السعودية لا تمس".

وحقق الأخضر السعودي الفوز على أسود الرافدين بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، ببطولة خليجي 26، ليصعد الصقور ويخرج العراق من البطولة.