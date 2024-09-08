فيديو | استفزاز ميسي ورونالدو يؤتي بثماره .. جماهير الصين تعترض طريق علي البليهي إلى حافلة السعودية!

اشتهر بلقطاته الاستفزازية..

يبدو أن علي البليهي، مدافع المنتخب السعودي، أصبح ذا شهرة واسعة، وهو الذي عُرف بلقطاته المثيرة للجدل، ومشاركته مع الأخضر في تحقيق الإنجاز التاريخي بالفوز على الأرجنتين، في نهائيات كأس العالم (فيفا قطر 2022).

ويتواجد البليهي، برفقة بعثة منتخب السعودية، في مدينة داليان، حيث يستعد الأخضر لملاقاة الصين، يوم الثلاثاء المُقبل، ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ونشرت صحيفة "الشرق الأوسط" مقطع فيديو للجماهير الصينية، وهي تعترض طريق البليهي إلى حافلة المنتخب السعودي، من أجل التقاط الصور التذكارية معه والحصول على توقيعه، فيما يتوجه اللاعبون إلى ملعب التدريبات.

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وكان البليهي قد اعترف بأنه تعمد استفزاز الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مواجهة الأول في مونديال 2022، والثاني في مباريات دوري روشن السعودي، مضيفًا أنه كان يخبر كلًا منهما بأن الآخر أفضل منه.

يذكر أن منتخب السعودية استهل مشواره في الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026، بالتعادل الإيجابي مع إندونيسيا (1-1)، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، في مواجهة شهدت انتقادات لاذعة تجاه المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني.