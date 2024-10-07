"شكك في استبعاد علي البليهي" .. ميدو يهدد باعتزال التحليل الرياضي ورد ساخر من محمد نور!

مانشيني استبعد علي البليهي من مباراتي اليابان والبحرين..

شكّك المحلل الرياضي المصري أحمد حسام ميدو، في قرار الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، باستبعاد علي البليهي من قائمة الأخضر لمباراتي اليابان والبحرين، لأسباب فنية.

وقدم مانشيني واحدة من كبرى المفاجآت، باستبعاد علي البليهي، الذي يعد عنصرًا ثابتًا في المنتخب السعودي، منذ انضمامه للمرة الأولى عام 2018، حيث قرر الإيطالي عدم ضم مدافع الهلال، في معسكر جدة، خلال شهر أكتوبر، استعدادًا لملاقاة اليابان والبحرين، في تصفيات كأس العالم 2026.

ودار حديث بين النقاد الرياضيين محمد نور وحسين عبد الغني، عبر برنامج "دورينا غير"، حول استبعاد علي البليهي، لأسباب فنية، ومدى تأثر اللاعب بغيابه عن قائمة الأخضر، حيث قال نور إنه من حق المدرب الاستفادة من اللاعب لأقصى درجة، واستبعاده إذا شعر بأنه (سيخرّب) المجموعة.

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في المقابل، أكد ميدو أنه سيعتزل الظهور الإعلامي والتحليل، إن لم تثبت الأيام المُقبلة أن قرار استبعاد علي البليهي لم يكن لأسباب فنية، فيما علّق نور بشكل ساخر على حديث ميدو، قائلًا "أنت معتزل الحديث عن الكرة منذ فترة طويلة"، بينما طالب الإعلامي خالد الشنيف، بضرورة عدم الخوض في المشكلات، والتعامل بشكل إيجابي، لحين الانتهاء من مباراتي اليابان والبحرين، ومن ثم الحديث في تلك الأمور.

وخاض المدافع صاحب الـ34 عامًا، 51 مباراة دولية مع منتخب السعودية الأول، كما شارك مع الأخضر في نسختي كأس العالم "روسيا 2018" و"قطر 2022"، فيما سجل هدفين دوليين، الأولى أمام كوستاريكا في مباراة ودية عام 2023، والثانية أمام سلطنة عمان، في مباراة الجولة الأولى من نهائيات كأس آسيا 2023.

ويستضيف المنتخب السعودي، كلًا من اليابان والبحرين في 10 و15 أكتوبر، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من الدور الثالث، في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.