"الهدف ليس كأس العالم للأندية" .. اعتراف بـ"مجاملة" علي البليهي في الهلال والمنتخب السعودي

علي البليهي في مرمى الانتقادات..

أكد المحلل الرياضي محمد السليمان، أن علي البليهي، مدافع الهلال والمنتخب السعودي، يتم مجاملة بشكل كبير من قِبل المدربين جورج جيسوس وهيرفي رينارد.

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ولاقى علي البليهي، انتقادات واسعة، بسبب أخطائه الدفاعية في الموسم الجاري، والتي وضحت جليّة مع المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، والتي شهدت خروج الأخضر من الدور نصف النهائي.

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وقال السليمان، عبر برنامج "MBC في أسبوع"، إن البليهي في أقل عطاءاته، ويمر بهبوط مستوى، وليس وليد اليوم فقط، فيما لاقى سؤالًا بشأن المتسبب في "مجاملة" البليهي، ليردّ قائلًا "لا أحد في الوسط الرياضي يعلم لماذا يُجامل؟".

وأضاف "قبل عامين، في كأس العالم 2022، عندما انتصرت السعودية على الأرجنتين، كان حسان تمبكتي يلعب ضد ميسي، وفي نهائي كأس الملك، بالموسم الماضي، عندما طُرد علي البليهي وكوليبالي، شارك تمبكتي، وكان يلعب بثقة وثبات، كما أن الهلال فاز بوجود تمبكتي في كأس السوبر".

واستطرد السليمان "حسان تمبكتي لاعب متميز في بناء الهجمة والمساحات والسرعة والارتقاءات، والفرصة مواتية ليشارك مع الهلال، شكرًا علي البليهي على ما قدمته من إنجازات، ولكن هذا وقت تمبكتي".

ونوّه السليمان بأنه رغم ارتباط الهلال بكأس العالم للأندية 2025، ولكن العمل في النادي يجب أن يركز في الفترة الحالية، على بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستوصل الفريق إلى بطولة القارات والمشاركة في مونديال الأندية 2029، ويجب أن تكون استراتيجية النادي من أجل المنافسة على النخبة الآسيوية".

GOAL

ويحتل الهلال وصافة جدول دوري روشن السعودي، برصيد 34 نقطة من 13 مباراة، بفارق نقطتين عن الاتحاد المتصدر، بينما ودع كأس الملك من ربع النهائي، بالخسارة أمام الاتحاد بركلات الترجيح، بعد التعادل بنتيجة (2-2) في الوقت الأصلي والإضافي، فيما حجز الأزرق مقعدًا في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يتزعم صدارة مجموعة الغرب، برصيد 16 نقطة من 6 مباريات، بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف.