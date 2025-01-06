"يتفوق على رونالدو وبنزيما ولا يواجه مهاجمي الخليج" .. نجم البحرين يستشهد بعلي البليهي لكشف أزمة المنتخب السعودي!

علي البليهي يتعرض للانتقاد مجددًا..

قرر نجم الكرة البحرينية، حسين بابا، الاستعانة بالمدافع علي البليهي، للاستشهاد بالأزمة التي يعاني منها لاعبو المنتخب السعودي في الآونة الأخيرة، والتي وضحت جلية في بطولة كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، بعد خروج الأخضر من الدور نصف النهائي.

وتوج المنتخب البحريني بلقب كأس الخليج، للمرة الثانية في تاريخه، عقب الفوز على سلطنة عمان، في المباراة النهائية، بنتيجة (2-1)، فيما ودع الأخضر السعودي من دور الأربعة، بالخسارة أمام عمان بنفس النتيجة.

وقال حسين بابا، عبر برنامج "في 90"، إن المنتخب السعودي يعاني من فقدان الشغف بين اللاعبين في السنوات الأخيرة، مستدلًا بعلي البليهي، قائلًا "عندما تشاهد البليهي يتفوق على كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما، ويواجه عبد الرزاق حمد الله وفيرمينو في الهلال، ولا يقدر على مجاراة مهاجمين مغمورين في بطولات الخليج، وكأنه (جاي يقضي واجب)، نرى صراعاته مع رونالدو، أفضل لاعب في التاريخ، وبنزيما الذي جاء إلى الدوري بجائزة أفضل لاعب في العالم، ما يؤكد أنه لا يملك الشغف".

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وأضاف حسين بابا أن المنتخب السعودي كان يستحوذ في جميع مبارياته بكأس الخليج، ولكنه لا يرى القتالية التي كان يمتاز بها الأخضر، معربًا عن تمنيه بأن يلعب كافة لاعبو المنتخب بنفس الروح، التي لعب بها مصعب الجوير.

ولاقى البليهي العديد من الانتقادات، خلال فترة مشاركة الأخضر في خليجي 26، بسبب الأخطاء الدفاعية التي كلفت المنتخب أهدافًا من قِبل الخصوم، في جميع مباريات البطولة، في الوقت الذي أكدت فيه تقارير، مساعي إدارة الهلال، نحو تجديد عقده، الذي ينتهي في الصيف المُقبل، لموسم آخر جديد، كونه أحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، والتي تستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025.