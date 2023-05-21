علي البليهي: صورة هذا المدرب خلفية جوالي، وحمدالله سبب "ركزة العلم" أمام النصر

ليس دياز ولا رينارد .. من هو هذا المدرب؟

قال علي البليهي مدافع الهلال أنه لا يُخطط لاحتفالاته بأهدافه، كاشفًا عن دور عبد الرزاق حمدالله في لقطته الشهير بغرس علم فريقه في وسط ملعب الأول بارك الخاص بالنصر عقب مباراة الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال آسيا والمعروفة إعلاميًا وجماهيريًا باسم "ركزة البليهي".

النجم السعودي سُئل خلال حواره مع الإعلامي خالد الشنيف عبر برنامج "ملعب SBC" عن تلك اللقطة، فأجاب "لم يكن مخططًا أبدًا لركزة العلم في مباراة الهلال والنصر، تلك المباراة كانت بالنسبة لي معركة، فهي نصف نهائي دوري أبطال آسيا وفي ملعب الخصم".

أضاف "السبب المباشر لقيامي بتلك اللقطة هو عبد الرزاق حمدالله، فقد حصلت على بطاقة صفراء بعد لقطة معه وهو ما أدى لإيقافي عن المباراة النهائية، لو لم أكن قد أخذت تلك البطاقة لغادرت الملعب فورًا بعد نهاية اللقاء".

"ما حدث أنني بعد صافرة النهاية أخذت أجري حول الملعب، فأنا موقوف عن اللقاء النهائي، وخلال خروجي خطرت لي تلك الفكرة بغرس العلم لتبقى ذكرى جميلة، وقمت بهذا فعلًا وطلبت من الجميع ترك العلم".

صاحب الـ33 عامًا كشف عن تقديره الكبير للمدرب السابق للهلال رازفان لوشيسكو، مشيرًا إلى أنه مازال يحتفظ بصورته على خلفية جواله وأنه بكى عند رحيله عن الفريق.

وأضاف "لم تدمع عيني في كرة القدم إلا عند فراق رازفان لحظة رحيله عن النادي، له فضل كبير جدًا على علي البليهي سواء داخل أو خارج الملعب، لقد صنع شخصيتي وعلمني الثقة، كان دائمًا ما يُجدد ثقته بي عند تراجع مستواي، صورته مازالت على خلفية جوالي، وقد رآها دياز ورينارد ولم أغيرها رغم ذلك، عشت معه 3 سنوات عظيمة".

يُشار إلى أن رازفان نجح في منح الهلال لقبه الأول في دوري أبطال آسيا عام 2019.