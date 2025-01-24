مشكلة صحية يعاني منها نجم الهلال .. "سخرية نيفيش" تكشف عن أزمة علي البليهي!

ماذا فعل علي البليهي؟

قدم البرتغالي روبن نيفيش، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لقطة كوميدية، خلال تجمع اللاعبين في صالة الرياضة، على هامش التدريبات، في إطار الاستعداد لملاقاة القادسية.

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ويحل الهلال ضيفًا على القادسية، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، مساء الإثنين المُقبل، في مواجهة نارية ضمن حساب الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ونشر نادي الهلال، عبر منصة (إكس)، لقطة للبليهي وهو يمارس "قفز الحبل" في الصالة الرياضية، ليرد نيفيش بالسخرية منه، من خلال تقليد حركته في قفز الحبل، ما أثار الضحك بين اللاعبين، ومنهم مدافع الهلال ذاته.

في المقابل، نوّه الإعلامي صالح الطريقي، بأنه بعيدًا عن سخرية نيفيش، فإن المقطع أثبت معاناة علي البليهي من ضعف في التوافق العصبي العضلي، ما يجعله لا يتقن القيام بحركتين "القفز ولف الحبل"، مضيفًا "للأسف ليس صغيرًا بالسن، وإلا هناك برامج لتطوير التوافق العصبي العضلي للاعب".

ويقترب علي البليهي من تجديد عقده مع الهلال، بعدما بدا محل اهتمام ناديي الأهلي ونيوم؛ حيث أخبره المدرب جورج جيسوس، بأنه يعتمد عليه ليكون في القائمة الأساسية للفريق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، الأمر الذي يشجع البليهي على تجديد عقده الذي ينتهي مع الزعيم في الصيف المُقبل.

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وكان البليهي قد سجل هدفًا في مرمى العروبة، في الجولة الخامسة عشرة من دوري روشن، ليوجه قبلة على رأس جيسوس، امتنانًا له على دعمه وسط انتقادات جماهيرية طالت اللاعب بسبب تذبذب مستوياته في الفترة الماضية، فيما صار البليهي هو أكثر مدافع تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي، برصيد 17 هدفًا.