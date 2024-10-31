الهلال يستفز الاتحاد ثم يحذف تغريدته..

كعادة مركزه الإعلامي، خلال الفترة الأخيرة، في إثارة المنافسين برسائل تضفي معها سخرية المتابعين، وجه نادي الهلال رسالة تحدٍّ مثيرة للجدل إلى الاتحاد، بعدما أسفرت قرعة بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، عن مواجهة الكلاسيكو بين الفريقين، في الدور ربع النهائي من البطولة.

وعقب وقوع القرعة، نشر الهلال صورة لمدافعه علي البليهي، وهو يتناول (بوب كورن)، برسالة قال فيها "حامل لقب أغلى الكؤوس، يستضيف الاتحاد في الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين"، فيما تمت مراجعة الحساب الهلالي دون وجود للتغريدة التي يبدو أن النادي قرر حذفها، بعدما أثارت جدلًا واسعًا.

من جانبه، علّق الناقد إبراهيم العنقري، عبر برنامج "أكشن مع وليد"، قائلًا إن محاولة إثارة الخصم قد تكون عكسية أحيانًا؛ حيث ينتقل الفريق المنافس من منطقة الفريق الذي يعاني من المشكلات، إلى (فريق تحدي)، كما أضاف أن أداء الاتحاد قد يصير مختلفًا تمامًا، فيما يرى البعض الآخر أن الاستفزاز يمكن أن يخرج المنافس من اللعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف "الأفضل أن تدخل المباراة بدون إثارة، لا أحبذ ذلك التصرف، ورأينا كم نادٍ قام بتيفوهات مستفزة وخسر".

وشهد دور الـ16 من كأس الملك، مفاجأة جديدة بخروج النصر من البطولة، على يد التعاون الذي فاز عليه بهدف نظيف، ليلحق بالأهلي الذي غادر البطولة من دور الـ32 لأول مرة، فيما تأهل الهلال، حامل اللقب، بعد اكتساح مضيفه الطائي بنتيجة (4-1)، بينما تأهل الاتحاد على حساب الجندل، الذي أقصى الأهلي، بنتيجة (2-0).

يذكر أن الفريقين قد التقيا على ملعب الأمير فيصل بن فهد، في سبتمبر الماضي، في قمة الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، حيث حقق ألحق الهلال الخسارة الوحيدة للاتحاد هذا الموسم، بنتيجة (3-1).